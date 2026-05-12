Sant Pere Pescador
El càmping La Ballena Alegre acull la gran trobada de furgonetes Furgovolkswagen
L’esdeveniment, organitzat per Volkswagen Vehicles Comercials, es durà a terme el cap de setmana del 15 al 17 de maig
El Càmping Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, serà l’escenari de la 22a edició de la Furgovolkswagen, la trobada anual que reuneix aficionats i propietaris de furgonetes Volkswagen d’arreu de l’Estat. L’esdeveniment, organitzat per Volkswagen Vehicles Comercials, es durà a terme el cap de setmana del 15 al 17 de maig.
La Furgovolkswagen s’ha consolidat com una de les cites de referència per a la comunitat camper i reuneix més d’un miler de vehicles d’aquesta mítica furgoneta, que va néixer el 1950. Durant tot el cap de setmana, els participants conviuran al càmping en un ambient marcat per l’esperit de llibertat i vida a l’aire lliure que caracteritza aquesta classe de vehicles.
