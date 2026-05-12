Previsió meteorològica
Avís de Meteocat: trons i pluges intenses a l'Empordà aquest dimarts
Aquesta setmana està marcada per la inestabilitat, les precipitacions i els canvis de temperatures
Andrea Valenzuela García
Catalunya experimentarà un canvi del temps respecte a la setmana anterior, amb un episodi de tempestes generals a causa dels efectes de l’arribada d’una massa d’aire polar, d’una borrasca situada a les illes Britàniques i de les baixes pressions a Europa. Aquests fenòmens, juntament amb l’anticicló de l’Atlàntic, transporten una bossa d’aire fred que condicionarà la previsió meteorològica.
Previsió meteorològica per a aquest dimarts
Aquest dimarts, es preveu una jornada tranquil·la i assolellada al matí a Catalunya, que anirà augmentant a ennuvolada al migdia i probablement indicarà la fi del bon temps durant els pròxims dies.
A la tarda, s’esperen ruixats localment forts acompanyats de tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent que afectaran l'Empordà i pràcticament tot el territori català. Al final del dia, les precipitacions quedaran restringides a l’extrem nord del Pirineu, el quadrant nord-est i el litoral i prelitoral central. La cota de neu passarà d’estar situada al voltant dels 2.400 metres als 2.000 o 2.200 metres.
Amb això, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) han activat avisos de nivell groc i taronja per intensitat de les pluges en comarques de les quatre províncies, en què s’espera que les pluges i el temporal puguin assolir una intensitat superior als 20 litres en mitja hora.
Les temperatures no experimentaran grans canvis i fins i tot es registraran màximes de 2ºC, tot i que sí que baixaran lleugerament. Finalment, el vent serà fluix de direcció variable.
Dimecres amb avisos per pluja
Per al dimecres, els serveis meteorològics anticipen una previsió encara més inestable. El cel es preveu que estigui cobert durant tot el dia a tot Catalunya i s’esperen ruixats acompanyats de tempesta al terç oriental i a la Vall d'Aran des de les primeres hores de la jornada, que probablement seran generals a la resta de la meitat nord a la tarda. La cota de neu se situarà entre els 1.500 i 1.800 metres a la Vall d'Aran, que a la tarda podria ascendir a 1.800 i 2.000 metres.
A més, es mantenen actius els avisos per intensitat de les pluges, tot i que estan pendents d’actualitzar. El Meteocat anuncia avisos de nivell groc a l'Empordà i a la resta de les comarques de Girona, mentre que l’Aemet fa el mateix a les comarques de Tarragona.
Els termòmetres començaran a registrar una baixada subtil dels valors, una tendència que probablement es prolongarà fins divendres. El vent, per la seva banda, es preveu que sigui fluix del nord al Pirineu, de component oest a la resta de la meitat occidental i de direcció variable a la meitat oriental, amb probables ratxes molt fortes en zones del sud de Tarragona.
Dijous plujós tota la jornada
La predicció meteorològica de dijous apunta a un dia ennuvolat a gran part de Catalunya. Des de les primeres hores, s’esperen ruixats al quadrant nord-est, especialment al litoral i prelitoral i, a partir del migdia, també són probables al Pirineu. Les pluges podrien anar acompanyades de tempesta, i la cota de neu se situarà al voltant dels 1.800 i els 2.000 metres.
Les temperatures continuaran en descens, tot i que de manera lleugera. El vent es preveu que sigui fluix del nord-oest a la meitat sud i de direcció variable a la resta.
