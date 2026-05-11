Centre penitenciari
Requisen prop de 13 quilos de droga, 612 mòbils i 531 armes blanques en sis anys a la presó de Figueres
Puig de les Basses és tercera en mòbils requisats i quarta en substàncies intervingudes al conjunt dels centres penitenciaris catalans mentre que al Centre Obert de Girona hi ha poques intervencions
El centre penitenciari de Puig de les Basses acumula des del 2020 prop de 13 quilos de substàncies intervingudes, 612 telèfons mòbils requisats i 531 armes blanques detectades pels serveis penitenciaris. Les dades, corresponents al període 2020-2025, situen el 2024 com l’any amb el volum més elevat de droga i altres substàncies i també amb el pic d’objectes punxants o tallants al centre de Figueres.
En concret, s'hi han intervingut 12,93 quilos de substàncies en sis anys. La xifra inclou droga i altres productes detectats, ja que l’estadística de Justícia diferencia entre estupefaents, medicaments, restes de cànnabis i substàncies catalogades com a no estupefaents. El volum anual ha passat dels 287,9 grams del 2020 als 3,67 quilos grams del 2024, l’any rècord de la sèrie. El 2025 la quantitat va baixar fins als 2,67 quilos, però encara es manté molt per sobre dels registres de l’inici del període.
L’haixix i la resina de cànnabis concentren bona part del pes intervingut al centre penitenciari de Figueres. El 2024, per exemple, s’hi van intervenir 2,47 quilos d’haixix i 575,1 grams de resina de cànnabis. El 2025, l’haixix va tornar a ser la substància amb més pes, amb 2,11 quilos, seguida de la resina de cànnabis, amb 227,8 grams. També hi consten cocaïna, D9-THC, ketamina, marihuana, pregabalina, paracetamol i altres substàncies.
L’evolució també és significativa en els mòbils requisats. Al Puig de les Basses se’n van intervenir 50 el 2020, 77 el 2021, 108 el 2022, 165 el 2023, 126 el 2024 i 86 el 2025. En total, 612 dispositius mòbils requisats en sis anys. Justícia remarca que aquestes dades no només indiquen la presència d’aquests aparells als centres, sinó també “el grau de millora de seguretat interna i de la capacitat de detecció” del sistema penitenciari. El Departament afegeix que els increments poden respondre a una millora dels sistemes de detecció, a més intensitat dels escorcolls i a l’augment sostingut de la població penitenciària.
Pel que fa a les armes blanques, el centre penitenciari figuerenc suma 531 objectes punxants o tallants requisats entre 2020 i 2025. D’aquests, 195 eren punxants i 336 tallants. L’any amb més intervencions va ser el 2024, amb 134 armes blanques, seguit del 2025, amb 99. Justícia precisa que majoritàriament es tracta d’objectes manipulats o de fabricació artesanal, com els anomenats “punxons”, i que les dades s’han d’interpretar dins l’activitat ordinària de seguretat i supervisió interna dels centres.
L’entrada de drogues, mòbils, armes blanques o qualsevol altre objecte prohibit està vetada als centres penitenciaris i és un dels àmbits que més es vigilen dins del sistema. En tres respostes parlamentàries a preguntes del PP, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, defensa que el sistema manté una “elevada capacitat de control” i que continua adaptant protocols i eines per prevenir la introducció i l’ús indegut de dispositius.
Els drons
A aquesta realitat s’hi ha afegit els darrers anys un nou repte: l’ús de drons a les presons per intentar introduir droga, telèfons mòbils i altres objectes prohibits. Aquests aparells poden acostar paquets fins a finestres o zones interiors dels recintes, fet que ha encès les alertes dels sindicats penitenciaris.
La Generalitat ha començat a respondre amb tecnologia específica. El setembre passat ja estaven funcionant inhibidors de drons en alguns centres catalans de forma pilot, després de mesos de treball conjunt entre Interior i Justícia per bloquejar els senyals d’aquests aparells sense interferir en altres activitats dels recintes. El sistema combina localitzadors, que permeten detectar i seguir el recorregut dels drons, i inhibidors, que n’anul·len el senyal abans que puguin arribar al seu destí.
El Govern preveu desplegar inhibidors i detectors de drons a totes les presons catalanes fins al 2027. L’objectiu és frenar l’entrada de drogues, mòbils i altres objectes il·lícits. El pla també inclou escàners corporals per detectar armes, substàncies estupefaents, telèfons o qualsevol altre objecte prohibit, i millores en els sistemes de detecció de mòbils a l’interior dels centres, segons van informar al seu dia Justícia. Aquest reforç tecnològic s’afegeix a altres mesures de seguretat interna.
El Centre Obert de Girona, molt per sota
La realitat del Centre Obert de Girona és molt diferent. Les quantitats de substàncies intervingudes són baixes i irregulars. Entre 2020 i 2025 s’hi han detectat 20,3 grams en total. El 2020 només hi consta cocaïna, amb 0,4 grams. El 2021 es van intervenir 8,8 grams entre grifa i resina de cànnabis. El 2022 no hi consta cap intervenció. El 2023 s’hi van detectar 3,98 grams; el 2024, 6,29 grams; i el 2025, 0,83 grams.
On sí que hi ha un canvi destacable és en els mòbils requisats. El Centre Obert de Girona no apareix amb dispositius intervinguts entre 2020 i 2023, però sí el 2024, amb 5 mòbils, i sobretot el 2025, amb 20. En total, 25 mòbils requisats en dos anys. Pel que fa a les armes blanques, només hi consta una intervenció el 2025: un objecte tallant.
Més diversitat de substàncies
Al conjunt de les presons catalanes, entre 2020 i 2025 s’han requisat 5.016 telèfons mòbils i, 4.932 armes blanques. Pel que fa a les substàncies, s'arriba gairebé a les 100 quilos de substàncies intervingudes en sis anys, tenint en compte que l’estadística inclou drogues, medicaments, restes de cànnabis i substàncies catalogades com a no estupefaents.
En aquesta comparativa, Puig de les Basses apareix entre els centres amb més volum de material requisat. En mòbils, el centre penitenciari de Figueres és el tercer de Catalunya, amb 612 dispositius intervinguts entre 2020 i 2025. Només el superen Quatre Camins, amb 1.374 mòbils, i Mas d’Enric, amb 667. Per darrere queden Brians 2, amb 598, i Lledoners, amb 485.
En armes blanques, Puig de les Basses queda en sisena posició, amb 531 objectes punxants o tallants. El centre amb més requises és Quatre Camins, amb 1.108, seguit de Brians 2, amb 714, Joves, amb 615, Mas d’Enric, amb 614, i Brians 1, amb 568.
Pel que fa a les substàncies intervingudes, Puig de les Basses se situa també en la franja alta del sistema penitenciari català. Amb prop de 13 quilos acumulats des del 2020, el centre de Figueres queda per darrere de grans equipaments com Quatre Camins, Brians 2 i Brians 1, però per davant de centres com Mas d’Enric, Lledoners, Joves o Ponent.
