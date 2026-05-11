Ordis
Ordis inaugura un plafó de Pilarín Bayés dedicat als seus veïns i icones locals
L’obra, presentada durant la Festa de la Gent Gran, recull personatges emblemàtics i elements representatius del municipi
Ordis ha inaugurat per la Festa de la Gent Gran el nou plafó del municipi, obra de la ninotaire Pilarín Bayés. En ell hi ha representades persones i personatges emblemàtics relacionats amb el municipi, des de Fages de Climent, Dalí, el Sabater d'Ordis i Alexandre Deulofeu fins a icones locals com la Porta d'Ordis, el campanar, el singular aerogenerador i la cervesa ORDI'S. També hi figuren molts veïns que "fan poble". L'obra està instal·lada a l'exterior de l'edifici del centre cívic.
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Els millors restaurants barats per fer un àpat a l'Alt Empordà, segons Tripadvisor
- Una comunitat exclusivament femenina sorgida a les xarxes aplega més de 1.000 dones per fer muntanya en un 'espai segur
- Alfons Sánchez deixarà el càrrec d'inspector en cap dels Mossos a Figueres després de setze anys
- Eloi Salvat, llibreter: 'No tinc ànima de comerciant. A mi m'agrada llegir i la factura que he de pagar és tenir una llibreria
- Mercè Ferrer, guanyadora del pot de 177.000 euros de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- La Generalitat convoca un concurs inèdit a Llançà, Colera i 38 municipis més per constuir habitatges públics
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre