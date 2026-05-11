Triumvirat Mediterrani
Molta afluència de públic al trentè aniversari del Triumvirat de l'Escala
El mercat, el campament romà, l’Àgora commemorativa i les lluites de gladiadors van centrar la programació del cap de setmana
La fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani de l’Escala ha celebrat aquest cap de setmana el seu trentè aniversari amb una gran afluència de públic a la major part de les activitats programades.
La programació va començar divendres amb la inauguració de l’exposició fotogràfica dels trenta anys del Triumvirat, que es pot visitar a l’Alfolí de la Sal.
Durant la jornada de dissabte, es van desenvolupar nombroses activitats entre el MAC-Empúries i l’entorn de la Platja, com el mercat, les demostracions del campament romà i la música en viu. També es va celebrar l’Àgora, una activitat pensada expressament per commemorar els trenta anys del Triumvirat, amb la participació d’algunes de les persones que han estat implicades des del principi en aquesta fira.
El sopar romà i l’espectacle de foc previstos per dissabte a la nit es van haver de suspendre a causa de la pluja que va arribar al vespre.
Diumenge, la fira va continuar amb un nombrós públic a les diferents activitats. Entre les propostes destacades hi va haver la lluita de gladiadors, que en aquesta ocasió es va repetir al matí i a la tarda per suplir l’espectacle de foc suspès el dia anterior.
