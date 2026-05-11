Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Xavier AmielPresó FigueresAlfons SánchezLlibres Cadaques
instagramlinkedin

Successos

Disset denúncies i tretze patinets elèctrics retirats a Castelló d’Empúries en sis dies de controls

La campanya especial de control ha detectat sobretot infraccions relacionades amb la manca de registre del vehicle a la DGT

Alguns dels patinets elèctrics retirats a Castelló d'Empúries.

Alguns dels patinets elèctrics retirats a Castelló d'Empúries. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Castelló d'Empúries

La Policia Local de Castelló d’Empúries ha interposat 17 denúncies i ha retirat 13 patinets elèctrics al dipòsit municipal en els sis primers dies de la campanya especial de control i regularització dels VMP (Vehicles Mobilitat Personal) -sobretot patinets-, iniciada dimarts 5 de maig.

La majoria de les infraccions detectades estan relacionades amb la manca de registre del vehicle a la Direcció General de Trànsit (DGT), un requisit obligatori per poder circular d’acord amb la normativa vigent.

Des del cos policial recorden que els vehicles de mobilitat personal han de complir les condicions tècniques establertes i disposar de la documentació corresponent. A més, els conductors han de respectar les normes de circulació, no poden circular per voreres ni zones de vianants i el vehicle només pot ser ocupat per una persona.

La normativa també afecta els menors que utilitzen aquest tipus de vehicles. L’ús del casc i d’elements reflectants és recomanat per reduir riscos i millorar la visibilitat.

Notícies relacionades

La campanya, que està en marxa, té com a finalitat reforçar el compliment de la normativa i ordenar la convivència entre vianants i usuaris de vehicles de mobilitat personal. El cos de seguretat demana col·laboració ciutadana per evitar sancions.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
  2. Els millors restaurants barats per fer un àpat a l'Alt Empordà, segons Tripadvisor
  3. Una comunitat exclusivament femenina sorgida a les xarxes aplega més de 1.000 dones per fer muntanya en un 'espai segur
  4. La Generalitat convoca un concurs inèdit a Llançà, Colera i 38 municipis més per constuir habitatges públics
  5. Alfons Sánchez deixarà el càrrec d'inspector en cap dels Mossos a Figueres després de setze anys
  6. Eloi Salvat, llibreter: 'No tinc ànima de comerciant. A mi m'agrada llegir i la factura que he de pagar és tenir una llibreria
  7. Mercè Ferrer, guanyadora del pot de 177.000 euros de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  8. Landa, un nen de Figueres

Moeve Fútbol Zone 1x25: el Barça guanya el Clàssic i conquista LaLiga

Moeve Fútbol Zone 1x25: el Barça guanya el Clàssic i conquista LaLiga

A Cadaqués conviden a tocar, mirar i crear llibres d’artista

A Cadaqués conviden a tocar, mirar i crear llibres d’artista

Defuncions de l'11 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions de l'11 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Rua del FC Barcelona: on i quan seria la celebració com a campió de lliga

Rua del FC Barcelona: on i quan seria la celebració com a campió de lliga

Xavier Amiel, alcaldable d'ERC: "Figueres no pot viure només de la nostàlgia del segle XX o d'aquella ciutat que alguns enyoren"

Xavier Amiel, alcaldable d'ERC: "Figueres no pot viure només de la nostàlgia del segle XX o d'aquella ciutat que alguns enyoren"

La residència Bona Vista de Lladó selecciona personal

La residència Bona Vista de Lladó selecciona personal

"Educació a la deriva: qui pensa en els infants i en les famílies?"

"Educació a la deriva: qui pensa en els infants i en les famílies?"

La gamma de Kia ofereix totes les solucions i confiança necessàries per decantar-se per un vehicle 100% elèctric

La gamma de Kia ofereix totes les solucions i confiança necessàries per decantar-se per un vehicle 100% elèctric
Tracking Pixel Contents