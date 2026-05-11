Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Xavier AmielPresó FigueresAlfons SánchezLlibres Cadaques
instagramlinkedin

Successos

Atrapen tres traficants amb més de 73 quilos de marihuana amagats en dobles fons d'una furgoneta a la Jonquera

Els detinguts van intentar esquivar un control i fugir de la Policia Nacional

VÍDEO | Atrapen tres traficants amb més de 73 quilos de marihuana amagats en dobles fons d'una furgoneta a la Jonquera

VÍDEO | Atrapen tres traficants amb més de 73 quilos de marihuana amagats en dobles fons d'una furgoneta a la Jonquera

ACN

La Jonquera

La Policia Nacional ha enxampat tres suposats traficants que duien més de 73 quilos de marihuana amagats en dobles fons d'una furgoneta a la Jonquera. Segons informen en un comunicat, la intervenció policial va tenir lloc el 25 d'abril de matinada, quan els agents que estaven fent tasques de prevenció a la zona fronterera en un cotxe logotipat van veure dos vehicles, una furgoneta i un turisme, que feien maniobres evasives per evitar un control. Quan la patrulla es va acostar als sospitosos, van comprovar que hi havia tres homes a dins els dos vehicles que, quan van adonar-se de la seva presència, van fugir del lloc, començant una persecució. Els agents van aconseguir parar el vehicle.

Durant el registre de la furgoneta on aparentment transportaven mobles, els agents van notar fortor de marihuana i van fer un escorcoll més profund.

Marihuana oculta en una furgoneta interceptada a la Jonquera.

Marihuana oculta en una furgoneta interceptada a la Jonquera. / Policia Nacional

Aleshores, van descobrir un doble fons a la zona de càrrega i el registre minuciós va permetre trobar altres compartiments secrets també a les portes i a les zones laterals.

Notícies relacionades

En total, els agents han intervingut 62 paquets de marihuana amb un pes total de 73,38 quilos. La Policia Nacional va detenir els tres homes per un delicte contra la salut pública. Tots ells tenen nombrosos antecedents per narcotràfic, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
  2. Els millors restaurants barats per fer un àpat a l'Alt Empordà, segons Tripadvisor
  3. Una comunitat exclusivament femenina sorgida a les xarxes aplega més de 1.000 dones per fer muntanya en un 'espai segur
  4. Alfons Sánchez deixarà el càrrec d'inspector en cap dels Mossos a Figueres després de setze anys
  5. Eloi Salvat, llibreter: 'No tinc ànima de comerciant. A mi m'agrada llegir i la factura que he de pagar és tenir una llibreria
  6. Mercè Ferrer, guanyadora del pot de 177.000 euros de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  7. La Generalitat convoca un concurs inèdit a Llançà, Colera i 38 municipis més per constuir habitatges públics
  8. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre

Atrapen tres traficants amb més de 73 quilos de marihuana amagats en dobles fons d'una furgoneta a la Jonquera

Atrapen tres traficants amb més de 73 quilos de marihuana amagats en dobles fons d'una furgoneta a la Jonquera

VÍDEO | Atrapen tres traficants amb més de 73 quilos de marihuana amagats en dobles fons d'una furgoneta a la Jonquera

Els policies que et busquen perquè no et suïcidis

Els policies que et busquen perquè no et suïcidis

Agenda de l'11 al 17 de maig a l'Alt Empordà

Agenda de l'11 al 17 de maig a l'Alt Empordà

Nietzsche, filòsof: "Què és la felicitat? La sensació que el poder augmenta, que una resistència és superada"

Nietzsche, filòsof: "Què és la felicitat? La sensació que el poder augmenta, que una resistència és superada"

Instal·laran per primer cop llambordes contra el nazisme a l'Escala

Instal·laran per primer cop llambordes contra el nazisme a l'Escala

La celebració de la Lliga: la gran festa de Laporta a Luz de Gas i la bogeria de Casadó i Balde a la plaça Catalunya

La celebració de la Lliga: la gran festa de Laporta a Luz de Gas i la bogeria de Casadó i Balde a la plaça Catalunya

La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill

La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
Tracking Pixel Contents