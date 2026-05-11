Successos
Atrapen tres traficants amb més de 73 quilos de marihuana amagats en dobles fons d'una furgoneta a la Jonquera
Els detinguts van intentar esquivar un control i fugir de la Policia Nacional
La Policia Nacional ha enxampat tres suposats traficants que duien més de 73 quilos de marihuana amagats en dobles fons d'una furgoneta a la Jonquera. Segons informen en un comunicat, la intervenció policial va tenir lloc el 25 d'abril de matinada, quan els agents que estaven fent tasques de prevenció a la zona fronterera en un cotxe logotipat van veure dos vehicles, una furgoneta i un turisme, que feien maniobres evasives per evitar un control. Quan la patrulla es va acostar als sospitosos, van comprovar que hi havia tres homes a dins els dos vehicles que, quan van adonar-se de la seva presència, van fugir del lloc, començant una persecució. Els agents van aconseguir parar el vehicle.
Durant el registre de la furgoneta on aparentment transportaven mobles, els agents van notar fortor de marihuana i van fer un escorcoll més profund.
Aleshores, van descobrir un doble fons a la zona de càrrega i el registre minuciós va permetre trobar altres compartiments secrets també a les portes i a les zones laterals.
En total, els agents han intervingut 62 paquets de marihuana amb un pes total de 73,38 quilos. La Policia Nacional va detenir els tres homes per un delicte contra la salut pública. Tots ells tenen nombrosos antecedents per narcotràfic, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes.
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Els millors restaurants barats per fer un àpat a l'Alt Empordà, segons Tripadvisor
- Una comunitat exclusivament femenina sorgida a les xarxes aplega més de 1.000 dones per fer muntanya en un 'espai segur
- Alfons Sánchez deixarà el càrrec d'inspector en cap dels Mossos a Figueres després de setze anys
- Eloi Salvat, llibreter: 'No tinc ànima de comerciant. A mi m'agrada llegir i la factura que he de pagar és tenir una llibreria
- Mercè Ferrer, guanyadora del pot de 177.000 euros de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- La Generalitat convoca un concurs inèdit a Llançà, Colera i 38 municipis més per constuir habitatges públics
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre