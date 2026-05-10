Turisme
El port de Roses preveu rebre set creuers i 2.700 passatgers aquesta temporada
La majoria d'escales tindran lloc fora dels mesos d'estiu i s'espera generar un impacte econòmic de 6,7 milions d'euros
El port de Roses ha donat el tret de sortida aquest diumenge a una nova temporada de creuers amb l'escala del Seadream. Fins al 20 d'octubre, espera rebre set creuers i prop de 2.700 passatgers en una campanya marcada per l'arribada exclusiva de vaixells de gamma alta. Segons les previsions, un 70% de les escales es faran fora de la temporada alta turística, un fet que contribuirà a desestacionalitzar l'activitat econòmica i turística a l'Alt Empordà i la Costa Brava. L'arribada d'aquest perfil de creueristes, amb un poder adquisitiu elevat, afavoreix la demanda "d'experiències úniques i diferenciades" al territori, segons el Departament, amb activitats relacionades amb la cultura, la gastronomia i l'enoturisme.
El Seadream ha arribat aquest diumenge al port de Roses, procedent de Barcelona i està previst que salpi cap al port francès de Séte a les nou del vespre. El creuer porta 50 passatgers a bord, majoritàriament nord-americans. Es tracta d'un vaixell de la companyia Seadream Yacht Club, que fa 14 anys que fa escala al port altempordanès.
La visita ha servit per donar el tret de sortida a la temporada de creuers 2026 al municipi. En total, el port de Roses espera rebre enguany set escales i prop de 2.700 passatgers. Una de les principals característiques de la campanya és que tots els creuers que hi arribaran seran de gamma alta, un perfil de turisme amb un poder adquisitiu elevat que acostuma a apostar per experiències exclusives, vinculades a la cultura, la gastronomia i l'enoturisme.
Segons les estimacions del sector, es preveu generar un impacte econòmic d'uns 6,7 milions d'euros al territori. El càlcul es basa en una despesa mitjana de 90 euros per cada passatger que desembarca i visita la destinació, als quals s'afegeixen sis euros més per passatger vinculats als serveis portuaris.
La temporada s'allargarà durant sis mesos i finalitzarà el 20 d'octubre. A més, el 70% de les escales es concentraran fora dels mesos d'estiu, en temporada baixa, amb l'objectiu de contribuir a desestacionalitzar l'activitat turística a l'Alt Empordà i a la Costa Brava i generar impacte econòmic més enllà dels mesos punta.
Aquest any visitaran Roses sis companyies de creuers: Azamara, Club Med, Crystal Cruises, Sea Cloud Cruises, SeaDream Yacht Club i Windstar Cruises.
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Eloi Salvat, llibreter: 'No tinc ànima de comerciant. A mi m'agrada llegir i la factura que he de pagar és tenir una llibreria
- Landa, un nen de Figueres
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Nou intent d'estafa a Figueres: truca, es fa passar per l'Ajuntament i reclama el pagament del rebut d'escombraries
- Mercè Ferrer, guanyadora del pot de 177.000 euros de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- La Generalitat convoca un concurs inèdit a Llançà, Colera i 38 municipis més per constuir habitatges públics