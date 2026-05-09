Una batalla simbòlica de gegants contra molins denuncia a l’Estartit els macroprojectes de renovables
La mobilització ha reunit entitats ambientals, pagesos, representants municipals i ciutadania contra projectes com el macroparc eòlic marí del Golf de Roses, el PLEMCAT i el PLATER
L’Estartit ha acollit aquest dissabte una mobilització contra els macroprojectes d'energies renovables previstos al territori. La jornada, celebrada al port i a l’Espai Medes sota el lema “Batalla de gegants contra macro molins”, ha reunit entitats socials, ambientals i culturals, pagesos, representants institucionals i ciutadania de diferents punts del territori.
La protesta ha volgut expressar el rebuig al desplegament de grans infraestructures energètiques, entre les quals els convocants situen el macroparc eòlic marí del Golf de Roses, la Plataforma de I+D+i en Energies Marines de Catalunya (PLEMCAT) i el Pla Territorial d'Energies Renovables (PLATER). L’acte ha estat organitzat per Stop Macro Parc Eòlic Marí, amb la col·laboració de la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa.
La jornada ha començat amb una cercavila de gegants i grallers pel passeig del Molinet fins a l’Espai Medes. En aquest punt s’ha dut a terme l’acció central: una performance simbòlica entre gegants i un aerogenerador de grans dimensions. L’acció s’ha coordinat amb embarcacions al mar, caiacs, pescadors i membres del club de vela, que han desplegat pancartes i crespons negres i han fet sonar les botzines davant la costa de l’Estartit.
Després de la performance s’han fet els parlaments institucionals i de les entitats participants. Hi han intervingut, entre altres, Genís Dalmau, president de l’EMD de l’Estartit; Cèlia Garbí, alcaldessa de l’Armentera; Dolors Pons, alcaldessa de Viladamat, i Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí, informen des de l'entitat Stop Macro Parc Eòlic Marí.
També hi han participat representants de Unió de Pagesos, SOS Costa Brava, IAEDEN-Salvem l’Empordà, Defensem l’Empordanet, No al PLEMCAT, Fòrum l’Escala-Empúries, Empordà Dempeus, Gegants de l’Estartit, Mobilitzem la Llera i Mundus Omnium, entre altres col·lectius socials i ambientals.
