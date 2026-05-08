SOM Cabanes demana un ple urgent arran de la sensació d'inseguretat per diversos robatoris
La formació es fa ressò de la preocupació d'una setantena de veïns que van entrar un escrit a l'Ajuntament demanant mesures
SOM Cabanes, a l'oposició, ha demanat la convocatòria d'un ple extraordinari després que en els darrers mesos hi hagi hagut diversos robatoris a habitatges que han posat en alerta els veïns. Una setantena va entrar una petició al govern demanant informació i l'adopció de mesures.
La portaveu de Som Cabanes, Núria Tubau, ha explicat que se n'han produït diversos des de gener, calculen que almenys vuit, al carrer Colom i a la zona de les Masies de Dalt. La setmana passada, segons exposa, hauria estat el darrer quan individus encaputxats van intentar accedir cap al tard. A l'interior hi havia els propietaris que van alertar per un grup de WhatsApp del poble i alguns ciutadans haurien sortit al carrer escridassant els lladres. També exposa que són robatoris habitualment en cases que tenen jardins i són ràpids. S'han donat situacions en què l'alarma ha sonat i quan ha arribat el propietari ja no hi havia ningú.
Aquesta situació, assegura Núria Tubau, ha generat inseguretat entre els veïns. Explica que una setantena va sol·licitar informació i l'adopció de mesures per part de l'equip de govern. Responent a aquesta preocupació, el grup ha demanat la convocatòria d'un ple extraordinari per debatre les mesures a aplicar "davant els problemes de seguretat que viu el municipi".
En concret, demanen Informació detallada per part de l’equip de govern sobre els fets ocorreguts, les actuacions dutes a terme fins al moment i valoració de la situació actual de seguretat al municipi; i la proposta i debat de mesures adoptar per fer front a l’increment de robatoris, reforçar la seguretat al municipi, mitjançant convenis amb altres pobles, la instal·lació de lectors de matrícula i vigilància més estricta pels cossos de seguretat dels Mossos d’Esquadra.
La portaveu de SOM Cabanes considera que els fets que s’han viscut “són d’una especial gravetat i creen un clima d’inseguretat que fa que la gent visqui amb por fins i tot a casa seva”. En aquest sentit, lamenta “la passivitat” del grup de Junts al govern: “aquesta problemàtica s’ha d’abordar amb la màxima urgència, rigor i transparència; el govern ha d’escoltar veïns i ha de prendre decisions amb celeritat, a banda de tenir a la població informada i al dia de tot el que es fa en aquest tema”.
Tubau afirma que “l’equip de govern ha de demostrar que governa i no es pot encantar. Si pren les mesures adequades, nosaltres com a oposició responsable que som els hi farem costat pel bé del poble, però no és normal que siguem nosaltres els que hàgim d’estirar al govern a fer la seva feina”.
Càmeres lectores de matrícules
Ha recordat que el seu grup va presentar una moció en el ple del mes passat en què es va aprovar per unanimitat la instal.lació de càmeres lectores de matrícules. Paral·lelament, una setantena de veins de Cabanes han entrat també al registre de l’Ajuntament un escrit sol·licitant informació i l’adopció de mesures per part de l’equip de govern de l’Ajuntament.
Subscriu-te per seguir llegint
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- Barbacid es desvincula de l’empresa i de les patents creades per testar la seva teràpia contra el càncer després de les acusacions de 'conflicte d’interès
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'Productes de primera qualitat a un preu just
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
- Reclamen a la Diputació de Girona que retiri les baranes que bloquegen l'accés a uns camps a Castelló d'Empúries