Comarca
La Diputació "estudiarà" el cas de les tanques que barren el pas a uns camps a Castelló d'Empúries
L'ens explica que s'han instal·lat aquests elements per seguretat perquè a la zona "de domini públic" hi ha uns plataners "de dimensions considerables" que poden ser un perill en cas que un vehicle surti de la carretera
Reclamen a la Diputació de Girona que retiri les baranes que bloquegen l'accés a uns camps a Castelló d'Empúries
La Diputació de Girona diu que estudiarà el cas de la tanca a la carretera GI-8566 de Castelló d'Empúries, que impedeix l'accés a uns camps de cultiu. L'ens assegura que la barrera es va instal·lar l'abril de 2025 i que es va fer per una qüestió de "seguretat viària". Perquè hi ha plataners de "dimensions considerables" que podrien suposar un perill si algun vehicle sortís de la carretera. A més, diuen que fins aquesta mateixa setmana no havien rebut cap queixa al respecte, però que ho analitzaran com han fet en altres casos similars. Sempre, afirmen, "tenint en compte que cal compaginar la funcionalitat de la via amb la seguretat".
Per la seva banda, Unió de Pagesos va denunciar la situació en un comunicat aquest dijous on assegurava que la tanca feia impossible l'entrada en almenys dues finques agrícoles i que obligava els seus propietaris a accedir-hi per altres camps conreats.
