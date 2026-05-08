Excés de nitrats
Declaren no potable l'aigua de la xarxa de Bàscara-Calabuig per excés de nitrats
Les proves han detectat una presència de 56 mg/l, quan el màxim permès és de 50 mg/l
L'Ajuntament de Bàscara, Calabuig i Orriols ha informat que l'aigua de la xarxa Bàscara-Calabuig ha estat declarada no potable arran de les darreres analítiques.
Segons l'avís municipal, la concentració de nitrats supera els valors paramètrics fixats pel Departament de Salut. En concret, l'aigua registra 56 mg/l, quan el màxim permès és de 50 mg/l.
Fins a nou avís, el consistori indica que no s'ha d'utilitzar l'aigua de l'aixeta per cuinar ni beure.
Els nitrats són compostos químics presents de manera natural al sòl i a l’aigua, però que poden augmentar per l’ús de fertilitzants o purins. Quan la seva concentració supera els límits fixats per Salut, l’aigua deixa de considerar-se apta per al consum, encara que no presenti canvis de gust, olor o color.
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- Barbacid es desvincula de l’empresa i de les patents creades per testar la seva teràpia contra el càncer després de les acusacions de 'conflicte d’interès
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'Productes de primera qualitat a un preu just
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
- Reclamen a la Diputació de Girona que retiri les baranes que bloquegen l'accés a uns camps a Castelló d'Empúries