Educació
Alumnes de l'institut Illa de Rodes de Roses participen en la celebració del Dia d'Europa a Barcelona
La jornada ha reunit uns 600 estudiants de 22 centres educatius catalans que formen part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, en un acte que també ha servit per commemorar els 40 anys de l’adhesió de l’Estat espanyol a la Unió Europea
Meritxell Comas
Alumnes de l'institut Illa de Rodes de Roses han participat aquest divendres al matí en la celebració del Dia d'Europa al Centre Cívic Cotxeres de Sants, a Barcelona. De la província de Girona també hi ha participat l'alumnat de tres centres educatius més: el Jaume Vicens Vives de Girona, el Salvador Espriu de Salt i el Josep Brugulat de Banyoles. Tots quatre centres formen part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu.
La jornada ha reunit uns 600 estudiants i una seixantena de docents de 22 centres educatius d’arreu de Catalunya. Enguany, l’acte també ha servit per commemorar els 40 anys de l’adhesió de l’Estat espanyol a la Unió Europea.
Els alumnes gironins han compartit la jornada amb estudiants de municipis com Barcelona, Terrassa, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Igualada, Torrefarrera o Moià. La trobada ha combinat activitats educatives i d’entreteniment amb l’objectiu de fomentar la reflexió sobre els valors europeus i el paper de la ciutadania jove.
Durant la jornada, els estudiants han participat en diferents activitats vinculades als valors europeus i als reptes que afecten especialment els joves. Entre les activitats destacades hi ha hagut l’enregistrament d’un especial del programa LOFT de 3Cat, conduït per Gal·la Castelltort i Alberto Gadel, que ha abordat qüestions com l’addicció a les xarxes socials, la salut mental i la desinformació.
També hi ha participat el divulgador i doctor en Química Vladimir Sánchez, conegut a les xarxes socials com a Breaking Vlad, que ha dinamitzat un taller per connectar conceptes de química amb la democràcia. L’acte ha acabat amb la interpretació de l’Himne d’Europa a càrrec dels músics de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), Marta Albiol i Joan Soler.
La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha adreçat un videomissatge als participants en què ha defensat que "Europa ha transformat països, ha canviat vides i ha ampliat horitzons”. Metsola també ha recordat que la Unió Europea treballa per afrontar reptes com la crisi de l’habitatge, el cost de l’energia i de la vida, la creació d’ocupació i el foment de la competitivitat.
L’acte ha comptat també amb la presència de la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i de la vicepresidenta de la comissió de Cultura i Educació del Parlament Europeu, Diana Riba, que s'ha adreçat als alumnes recordant-los que "la Unió Europea és un projecte democràtic compartit que no s’hereta, sinó que es construeix, es practica, es cuida i es renova a cada generació”.
Aquesta és la quarta edició de la celebració del Dia d’Europa amb centres educatius catalans que participen en el programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, impulsat per l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.
Subscriu-te per seguir llegint
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- Barbacid es desvincula de l’empresa i de les patents creades per testar la seva teràpia contra el càncer després de les acusacions de 'conflicte d’interès
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'Productes de primera qualitat a un preu just
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
- Reclamen a la Diputació de Girona que retiri les baranes que bloquegen l'accés a uns camps a Castelló d'Empúries