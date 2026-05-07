Successos
Xoca contra un cotxe de la Policia Nacional a la Jonquera i acaba detingut per anar begut i conduir sense permís
En una altra actuació, els Mossos també van arrestar a Llers un camioner que quintuplicava la taxa d'alcohol permesa
Els Mossos van detenir un home de 25 anys per circular begut, sense haver obtingut mai el permís i haver xocat contra un cotxe de la Policia Nacional que estava aparcat. Els fets van passar pels volts de les sis de la matinada del dia 6 de maig, quan agents de la Unitat de Trànsit dels Mossos van rebre l'avís que un turisme havia xocat mentre feia marxa enrere contra el vehicle policial en una benzinera de la localitat. Quan van arribar al lloc dels fets, els policies van comprovar que el conductor no tenia el carnet de conduir i presentava símptomes d'anar sota els efectes de l'alcohol. En fer-li la prova, el jove va donar 0,61 mg/l d'aire aspirat, una taxa penal i va quedar detingut.
Poques hores abans, els Mossos també van arrestar un camioner de 61 anys que, en el seu cas, quintuplicava la taxa d'alcohol màxima permesa, en concret, va donar 0,74mg/l i el van detenir.. Els fets es van produir pels volts de tres quarts d'una de la matinada, quan agents de la Unitat de Trànsit dels Mossos que estaven fent patrullatge per l'AP-7 van veure com un camió circulava de forma erràtica, fent ziga-zagues a l'altura de Llers. Els Mossos van aconseguir aturar-lo i van identificar el xofer.
Cap dels dos arrestats tenia antecedents i tots dos ja han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
