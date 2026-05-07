Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lorca DalíRetard RodaliesHabitatge social FigueresJornada contra els macroparcs eòlicsPuig de les Basses
instagramlinkedin

Successos

Xoca contra un cotxe de la Policia Nacional a la Jonquera i acaba detingut per anar begut i conduir sense permís

En una altra actuació, els Mossos també van arrestar a Llers un camioner que quintuplicava la taxa d'alcohol permesa

detencio mossos

detencio mossos / ANIOL RESCLOSA/DdG

Redacció

Redacció

Llers/Jonquera

Els Mossos van detenir un home de 25 anys per circular begut, sense haver obtingut mai el permís i haver xocat contra un cotxe de la Policia Nacional que estava aparcat. Els fets van passar pels volts de les sis de la matinada del dia 6 de maig, quan agents de la Unitat de Trànsit dels Mossos van rebre l'avís que un turisme havia xocat mentre feia marxa enrere contra el vehicle policial en una benzinera de la localitat. Quan van arribar al lloc dels fets, els policies van comprovar que el conductor no tenia el carnet de conduir i presentava símptomes d'anar sota els efectes de l'alcohol. En fer-li la prova, el jove va donar 0,61 mg/l d'aire aspirat, una taxa penal i va quedar detingut.

Poques hores abans, els Mossos també van arrestar un camioner de 61 anys que, en el seu cas, quintuplicava la taxa d'alcohol màxima permesa, en concret, va donar 0,74mg/l i el van detenir.. Els fets es van produir pels volts de tres quarts d'una de la matinada, quan agents de la Unitat de Trànsit dels Mossos que estaven fent patrullatge per l'AP-7 van veure com un camió circulava de forma erràtica, fent ziga-zagues a l'altura de Llers. Els Mossos van aconseguir aturar-lo i van identificar el xofer.

Notícies relacionades i més

Cap dels dos arrestats tenia antecedents i tots dos ja han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  2. Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
  3. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  4. Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
  5. Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
  6. Aquestes són les platges i els ports de l'Alt Empordà que han obtingut Banderes Blaves aquest 2026
  7. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  8. La Generalitat convoca un concurs inèdit a Llançà, Colera i 38 municipis més per constuir habitatges públics

Xoca contra un cotxe de la Policia Nacional a la Jonquera i acaba detingut per anar begut i conduir sense permís

Xoca contra un cotxe de la Policia Nacional a la Jonquera i acaba detingut per anar begut i conduir sense permís

Mercè Ferrer, guanyadora del pot de 177.000 euros de l''Atrapa'm si pots': "El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança"

Mercè Ferrer, guanyadora del pot de 177.000 euros de l''Atrapa'm si pots': "El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança"

Toni Padilla conversarà sobre les llums i les ombres del futbol a l'Espai Cultural Bookman

Toni Padilla conversarà sobre les llums i les ombres del futbol a l'Espai Cultural Bookman

L'empordanesa Gelati Dino es prepara per a la temporada d'estiu amb l'obertura de dues botigues

L'empordanesa Gelati Dino es prepara per a la temporada d'estiu amb l'obertura de dues botigues

Mor Ted Turner, creador de la CNN i les notícies 24 hores

Mor Ted Turner, creador de la CNN i les notícies 24 hores

Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè

Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè

El "gran canvi" de Telecinco

El "gran canvi" de Telecinco
Tracking Pixel Contents