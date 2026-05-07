Benestar animal
Solidaritat sense fronteres: l'Anxova Peluda de l'Escala salva vides en un projecte internacional al Marroc
Mitjançant la cooperació entre dues associacions, animals que portaven anys en refugis han aconseguit ser adoptats a Catalunya
Nova etapa per a l'Anxova Peluda de l'Escala: "Mentre hi hagi animals que ens necessitin, continuarem lluitant"
L’Anxova Peluda de l'Escala no només actua a les comarques gironines. Quan poden, col·laboren amb altres territoris i fins i tot amb projectes internacionals. "Si podem ajudar, ho fem sigui on sigui", explica la Laia Mundet, membre de la junta. L’entitat ha participat en rescats en diferents punts de l’Estat i actualment col·labora amb una protectora del Marroc, on la situació és especialment complicada. "Allà el problema és que no hi ha cultura d’adopció. Pots rescatar animals, però no tenen sortida".
Col·laboració internacional
La col·laboració internacional de l’Anxova Peluda va començar gairebé de manera natural. Tal com explica la Laia Mundet, tot va néixer arran del contacte amb Care Essaouira, una protectora situada prop d’Essaouira, al Marroc. Gràcies a la cooperació entre associacions, alguns gossos, que feia anys que estaven en refugis sense família, han aconseguit ser adoptats a Catalunya i trobar una llar. "Quan fem pinya entre protectores passen coses increïbles: gossos que feia sis anys que no sortien d’un refugi, en dues setmanes tenen família".
Sumar esforços per salvar vides
Per a la Laia, la col·laboració és imprescindible: "Ens hauríem d’ajudar més entre associacions. Quan sumem esforços, realment salvem vides". Per a la Laia, aquesta experiència resumeix l’essència del treball en xarxa entre entitats: "Això és el que passa quan dues protectores comparteixen la mateixa manera d’entendre la vida, el respecte i l’amor pels animals. Tot es fa des del voluntariat i des del cor". La Fundació Anxova Peluda treballa diàriament en el rescat, la recuperació i la protecció de gossos abandonats, maltractats o en situació de risc. Sense subvencions públiques i sostenint-se principalment gràcies a aportacions privades i al voluntariat, la seva tasca és imprescindible per continuar salvant vides a l’Escala i més enllà.
Recentment, l’Anxova Peluda ha iniciat una nova etapa: el pas d’associació a fundació. Un canvi jurídic que, segons insisteixen, no altera l’essencial: "L’esperit de l’Anxova no canvia. Continuem sent voluntàries, amb el mateix patronat i les mateixes ganes de continuar salvant vides", explica la Laia Mundet, membre de la junta. "És simplement un canvi de figura jurídica per poder créixer". "Ens sentíem estancades", admet la Laia. "Si volem fer projectes més ambiciosos, com fer el petit refugi més autosostenible, necessitem una estructura diferent".
Des de 2013
La decisió de convertir-se en fundació els facilita l’accés a donacions privades i convenis institucionals. "Per a les empreses, és molt més atractiu fer donatius a una fundació pel tema fiscal. A més, el nou format facilita els tràmits amb els ajuntaments i reforça la transparència: els comptes anuals seran públics. Sempre hem estat transparents amb les donacions. Si sobraven diners d’algun dels casos, fins i tot oferíem retornar-los. Ara encara serà més fàcil". L’entitat va néixer el 2013 i, amb els anys, el volum de feina ha crescut exponencialment. Si als inicis rescataven una vintena d’animals anuals, actualment gestionen entre 300 i 400 casos cada any.
Subscriu-te per seguir llegint
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Aquestes són les platges de l'Alt Empordà que han obtingut Banderes Blaves aquest 2026
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment