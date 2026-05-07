Biodiversitat
El corb marí emplomallat arriba al màxim de cria al Parc Natural de Cap de Creus
El seguiment ambiental del Parc durant el 2026 ha comptabilitzat 8 nius amb èxit del corb marí emplomallat, la xifra més alta de la sèrie
Jesús Badenes
El corb marí emplomallat ha assolit aquest 2026 el millor registre reproductor de la sèrie al Parc Natural de Cap de Creus. El cens recollit al butlletí d’abril del Parc comptabilitza 10 parelles o nius, 8 nius amb èxit i 14 polls envolats al litoral d’aquest espai protegit de l’Alt Empordà. Segons el Parc, són les xifres més altes registrades fins ara en el seguiment d’aquesta espècie.
La dada reforça la bona evolució de la població reproductora d'aquesta espècie dins l'àmbit protegit, sempre segons la lectura que en fa el Parc. El corb marí emplomallat és un ocell vinculat al litoral rocós i als ecosistemes marins, dos elements centrals del paisatge i de la biodiversitat del cap de Creus.
La dada reforça la bona evolució de la població reproductora d’aquesta espècie dins l’àmbit protegit, sempre segons la lectura que en fa el Parc. El corb marí emplomallat és un ocell vinculat al litoral rocós i als ecosistemes marins, dos elements centrals del paisatge i de la biodiversitat del cap de Creus.
Un seguiment de la biodiversitat marina
El seguiment de la nidificació permet mesurar l’estat de la població reproductora i detectar canvis en una espècie lligada directament al medi marí. En aquest cas, el Parc situa el balanç del 2026 com el màxim històric de la sèrie, tot i que no concreta l’any d’inici d’aquest registre.
El resultat s’inscriu en els treballs de seguiment ambiental que el Parc Natural de Cap de Creus manté al llarg de l’any per avaluar l’evolució de la biodiversitat en aquest espai protegit del litoral gironí.
