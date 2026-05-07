Reclamen a la Diputació de Girona que retiri les baranes que bloquegen l'accés a uns camps a Castelló d'Empúries
El sindicat denuncia que l'ens públic ha deixat sense entrada dues parcel·les agrícoles de la carretera GI8562R i alerta que la mesura dificulta el pas de maquinària
Unió de Pagesos ha reclamat a la Diputació de Girona que restableixi "el més aviat possible" l’accés a dues parcel·les agrícoles situades a la carretera GI-8562R, a Castelló d’Empúries. Segons el sindicat, la instal·lació d’unes baranes metàl·liques ha tancat l’única entrada que tenen aquests camps de cultiu i impedeix als pagesos accedir-hi amb normalitat.
L’actuació afecta les parcel·les 18 i 19 del polígon 6, a l’Alt Empordà. Unió de Pagesos assegura que les baranes, a més de bloquejar l’entrada a les finques, estrenyen la via i compliquen el pas de la maquinària agrícola. El sindicat considera que aquests elements "no semblen tenir cap altra utilitat" i reclama que es retiri o es modifiqui la instal·lació per garantir l’accés als camps.
Segons l’organització agrària, cada finca disposa de la seva entrada i aquesta no es pot suprimir sense oferir una alternativa adequada. En aquest sentit, Unió de Pagesos adverteix que la solució no pot passar per trepitjar els sembrats d’altres pagesos per poder arribar a les parcel·les afectades.
No es tenen en compte els pagesos
El sindicat denuncia que, en moltes actuacions a la xarxa viària, les administracions no tenen prou en compte les necessitats de la pagesia ni l’impacte que determinades obres poden tenir en el treball al camp. En aquest cas, considera que la Diputació de Girona no ha previst que la col·locació de les baranes deixaria sense entrada els camps de cultiu.
La reclamació s’emmarca en la campanya "No ens barreu el pas", que Unió de Pagesos va posar en marxa el 2013 per denunciar les dificultats que troba la maquinària agrícola en carreteres noves o en vies afectades per obres. El sindicat insisteix que cal garantir el pas dels vehicles especials i evitar actuacions que compliquin l’activitat agrària.
