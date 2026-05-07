OAC mòbil
L'Oficina d'Atenció Ciutadana mòbil fa parada a l'Alt Empordà
Aquesta setmana, l'OAC mòbil ha visitat Darnius, Espolla, Portbou, Llançà, el Port de la Selva i Cadaqués
El servei itinerant permet fer tràmits i rebre informació de la Generalitat sense desplaçar-se a capitals de comarca o de província
El delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha visitat aquest dimecres Llançà per conèixer el funcionament de l'Oficina d'Atenció Ciutadana mòbil (OAC mòbil) que cobreix la ruta nord-est. El servei permet als veïns accedir presencialment a tràmits i informació de la Generalitat de Catalunya sense haver-se de desplaçar a capitals de comarca o de província.
Durant la visita, Guitart i l'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, han vist el desplegament d'un dels cinc vehicles que recorren les vuit vegueries del país. L'objectiu del projecte és facilitar l'accés als serveis públics en municipis on la distància pot dificultar la relació presencial amb l'administració.
Les OAC mòbils donaran servei a més de 200 municipis de Catalunya, que sumen una població de més de 600.000 persones. El model forma part de l'estratègia de la Generalitat per descentralitzar l'atenció ciutadana i reforçar la presència administrativa al territori.
El delegat del Govern ha afirmat que "amb aquest servei apropem la Generalitat a la ciutadania i li facilitem la possibilitat de realitzar tràmits i gestions sense moure's del seu municipi". Guitart també ha explicat que la persona informadora "els acompanya i ajuda amb tot el que convingui" i ha remarcat que "el retorn és positiu" perquè el servei "té una bona acceptació".
Aquesta setmana, l'OAC mòbil ha fet la primera parada a sis municipis de l'Alt Empordà: Darnius, Espolla, Portbou, Llançà, el Port de la Selva i Cadaqués. Segons el calendari previst, hi tornarà els primers dies del mes de juny. Demà serà el torn de dos municipis de la Selva: Lloret de Mar i Breda.
El calendari del servei, que es pot adaptar puntualment segons les necessitats, es pot consultar al web gen.cat/oacmobil i a través del telèfon 012. L'atenció presencial té una durada d'entre 1 hora i 30 minuts i 3 hores, cada quatre o cinc setmanes.
Durant aquest temps, la ciutadania pot fer tràmits administratius, informar-se sobre ajuts i prestacions, i rebre orientació personalitzada en un espai proper al municipi.
