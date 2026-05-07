Successos
Enxampen amagat al pati un jove que havia entrat a robar en una casa d'Empuriabrava
Una veïna va alertar la Policia Local després de sentir cops sospitosos de matinada
La Policia Local de Castelló d’Empúries va detenir de dissabte un jove de 22 anys com a presumpte autor d’un robatori amb força en un habitatge d’Empuriabrava.
Els fets van passar cap a tres quarts de quatre de la matinada al sector Puigmal d’Empuriabrava, quan una veïna va alertar la policia després de sentir cops sospitosos procedents d’un immoble. En arribar al lloc, els agents van comprovar que s’havia accedit a la propietat saltant la tanca i trencant un vidre de l’habitatge.
Durant la inspecció, els agents van localitzar una persona amagada a l’interior del pati. Davant dels indicis, els agents de la Policia Local van procedir a la detenció del sospitós per un presumpte delicte de robatori amb força.
La policia també va coordinar les gestions amb els serveis corresponents i amb els responsables de la propietat. Des del cos policial han destacat la importància de la col·laboració ciutadana per poder actuar amb rapidesa en casos com aquest.
