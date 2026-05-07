Patrimoni
La Cooperativa Ricardell de Pont de Molins, dissenyada per Pelai Martínez, ja és Bé Cultural d’Interès Local
L'ajuntament molinenc culmina el procés per catalogar l'edifici de l'antiga cooperativa garantint-ne la preservació
La Cooperativa Ricardell de Pont de Molins, un edifici dissenyat per l’arquitecte figuerenc Pelai Martínez, ja és oficialment un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). L’Ajuntament molinenc ha expressat la seva gran satisfacció per la culminació del procés d’incorporació del Celler del sindicat agrícola Ricardell-Cooperativa Ricardell al catàleg. "Aquesta fita no és fruit de la casualitat, sinó d’un intens treball i compromís per part d’aquest consistori", manifesta l’alcaldessa Marie L Gournay Delaporte (ERC). "Hem aconseguit dotar aquest emblemàtic espai de la protecció i el reconeixement que mereix", apunta.
El consistori insisteix que el Celler Ricardell no és solament un edifici; és un testimoni viu de la història agrícola i vinícola del nostre poble. "Amb aquesta catalogació, garantim la seva preservació per a les generacions futures i refermem el nostre compromís amb la conservació del patrimoni municipal", garanteix el govern municipal.
Gournay vol agrair a totes les persones i als tècnics, al personal de l’Ajuntament i als regidors que han fet possible aquest pas endavant. "Continuem treballant per un Pont de Molins que estima les seves arrels i cuida el seu llegat2, declara. El celler va ser fundat a principi del segle XIX i va estar en funcionament fins al 1984, arribant a tenir prop de 200 viticultors associats.
L’Ajuntament ha gestionat amb l’empresa Petrem, que té una benzinera contigua, la conservació de la zona.
