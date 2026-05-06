VÍDEO| Les pluges deixen calamarsa a l'Empordà

El dijous 7 de maig es preveu un matí amb núvols que aniran creixent al llarg del dia i ruixats a qualsevol punt de Catalunya

Roger Illa

Figueres

Tarda de pluja a l'Alt Empordà, que ha arribat en forma de xàfec intens i ha anat acompanyat de calamarsada a diferents punts de la comarca. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya a l'estació meteorològica de Pantà de Darnius - Boadella s'han acumulat 15,5 mm en 30 minuts.

Calamarsada a Darnius el 6 de maig de 2026. / Margarida Quintana

El dijous 7 de maig es preveu un matí amb núvols que aniran creixent al llarg del dia i amb ruixats a punts del Pirineu. A la tarda s'esperen pluges que aniran de sud a nord a i pot ploure a qualsevol punt de Catalunya. L'inici del cap de setmana s'espera inestabilitat.

