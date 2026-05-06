L'Alt Empordà celebra un mes d'activitats per sensibilitzar contra el maltractament a la gent gran

La iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, inclou xerrades, tallers i una caminada a diferents municipis

Les propostes són gratuïtes i es desenvoluparan entre el 12 de maig i el 12 de juny

Xerrada La vellesa segons Dominga habla sola, a càrrec de la il·lustradora Elisabeth Justícia / Empordà

Redacció

Amb motiu del Dia Internacional contra el Maltractament a les Persones Grans, la Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans ha organitzat un ampli programa d’activitats de sensibilització arreu de lAlt Empordà. La iniciativa, liderada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Salut Empordà, compta amb la col·laboració de diversos ajuntaments de la comarca.

Un mes d'activitats

La programació inclou la Caminada pels Drets de les Persones Grans i un cicle de xerrades, tallers i activitats divulgatives centrades en els drets, les cures i el benestar de les persones grans. Totes les activitats seran gratuïtes i es desenvoluparan entre el 12 de maig i el 12 de juny a diferents municipis: Figueres, Roses, l’Escala, Llançà, Castelló d’Empúries, Peralada, Vilabertran, Vilamalla, Vilafant, Agullana, el Far d’Empordà i Viladamat.

El programa comptarà amb la participació d’associacions i professionals especialitzats en àmbits diversos vinculats a l’envelliment actiu, la salut, els drets socials i la convivència comunitària.

Xerrades i tallers

Entre les activitats destacades hi ha la xerrada La vellesa segons Dominga habla sola, a càrrec de la il·lustradora Elisabeth Justícia; la sessió informativa sobre drets de salut i documents de voluntats anticipades impulsada per l’Associació Dret a Morir Dignament; el taller corporal Cos, cura i moviment, conduït per Vibrart, i una sessió de riureteràpia dinamitzada per Gemma Mogas.

La programació també inclou sessions sobre prevenció d’estafes impartides pels Mossos d’Esquadra, reflexions sobre el cohabitatge cooperatiu sènior, activitats dedicades a la realitat de les persones grans LGTBI i espais per parlar del final de la vida, les cures i l’acompanyament emocional. A més, es presentarà el llibre Sóc gran i encara puc, de Mª Jesús Comellas, centrat en la promoció de l’envelliment actiu i la participació social.

Una caminada participativa com a cloenda

El programa culminarà el 12 de juny amb la tradicional Caminada pels Drets de les Persones Grans. Els participants estan convocats a les 9 del matí en diversos punts de la comarca, amb itineraris adaptats per a totes les edats. Les caminades tindran lloc a Figueres, Roses, Castelló d’Empúries i l’Escala, amb la participació de centres educatius, entitats de lleure, centres de dia i casals de gent gran.

Segons els organitzadors, l’objectiu de la iniciativa és sensibilitzar la ciutadania, promoure el bon tracte i visibilitzar els drets de les persones grans, tot fomentant la participació comunitària i el treball en xarxa al conjunt de l’Alt Empordà.

