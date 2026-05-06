Justicia
Espadaler reivindica a Roses que la reforma judicial "ja funciona"
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica defensa que el nou Tribunal d’Instància ha de permetre una justícia més àgil i destaca el paper dels ajuntaments i de les oficines municipals
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha visitat aquest 6 de maig l’Ajuntament de Roses i l’Oficina de Justícia en el Municipi per fer seguiment del desplegament del nou model judicial previst a la Llei 1/2025 d’eficiència del servei públic de justícia.
Roses forma part del partit judicial de Figueres i, com la majoria de municipis, no disposa de jutjats propis. En el seu cas, l’Oficina de Justícia en el Municipi actua com a porta d’entrada als serveis judicials i garanteix una atenció de proximitat a la ciutadania.
Durant la visita, Espadaler s’ha reunit amb l’alcalde de Roses, Josep M. Martínez, amb qui ha abordat la importància de la col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments per consolidar el nou model. El conseller ha afirmat que "la transformació del sistema judicial es construeix amb la complicitat dels ajuntaments, que són la primera porta d’entrada de la ciutadania als serveis públics".
El titular de Justícia també ha defensat que la Generalitat treballa "constantment per fer de la justícia un servei públic eficient" i ha elogiat el moment actual del municipi de Roses, que ha definit com un "municipi amb molt bona direcció, amb les idees molt clares, amb projectes realment engrescadors i amb un model municipal molt nítid".
Per la seva banda, l’alcalde ha agraït la bona sintonia amb el Departament i ha destacat que "la relació és molt propera i molt eficient, i també demostra que, a través de la conselleria, tenim una gran proximitat i facilitat per compartir projectes i idees".
Un nou model judicial en funcionament
Espadaler ha posat en valor que els Tribunals d’Instància ja funcionen al partit judicial de Figueres des del 31 de desembre de 2025. Segons el conseller, aquest nou model ha de millorar l’organització del servei i permetre una resposta més ràpida a la ciutadania.
"Aquesta reforma ens ha de permetre tenir una justícia més àgil i més ràpida, que doni una millor resposta a la ciutadania i que reforci el servei públic amb més eficiència", ha subratllat.
El conseller també ha destacat el paper de les Oficines de Justícia en el Municipi, que considera una eina clau per acostar els serveis judicials al territori, especialment en poblacions com Roses, que no disposen de jutjats propis.
Figueres podria guanyar una nova unitat judicial
Durant la visita, Espadaler ha recordat que el reforç del sistema judicial a Catalunya s’emmarca en la previsió de crear 91 noves unitats judicials aquest 2026, dins del paquet de 500 noves unitats anunciat pel Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts per al conjunt de l’Estat.
En el cas del partit judicial de Figueres, la proposta inicial del Ministeri ja preveia la creació d’una nova unitat judicial a la secció de Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància. Posteriorment, el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya van traslladar al març les seves consideracions, en què també es mantenia aquesta nova plaça per a Figueres.
Amb aquesta incorporació, el Tribunal d’Instància de Figueres passaria a tenir 10 unitats judicials en aquesta secció. Això permetria avançar cap a la separació de jurisdiccions, amb una secció civil formada per cinc jutges especialitzats en dret civil i una secció penal amb cinc jutges especialitzats en l’àmbit penal.
Aquesta reorganització suposaria, segons el Departament, un salt qualitatiu en l’especialització, ja que fins ara els nou jutges de la secció assumeixen tant assumptes civils com penals.
El paper de la justícia de pau
En el marc de la visita a Roses, Espadaler també s’ha reunit amb el jutge de pau, Francesc Giner Ballesta, per conèixer de primera mà el funcionament del servei i de l’Oficina de Justícia en el Municipi.
La trobada s’emmarca en el desplegament del Pla de Justícia de Proximitat, impulsat pel Departament per reforçar l’atenció ciutadana, acostar els serveis judicials al territori i reconèixer el paper dels jutges de pau dins del sistema.
