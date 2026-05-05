Infraestructures
La unificació de les estacions de Figueres i Vilafant entra en una nova fase tècnica
Els dos ajuntaments i la Generalitat han traslladat a Adif la necessitat que la futura estació intermodal quedi ben integrada dins la trama urbana dels dos municipis.
La transformació ferroviària de Figueres i Vilafant continua avançant amb un objectiu cada vegada més definit: concentrar en un mateix punt els serveis de l’actual estació convencional de Figueres i els de l’estació d’alta velocitat de Figueres-Vilafant. Adif, els ajuntaments de Figueres i Vilafant i la Generalitat han celebrat la primera reunió tècnica per avançar en el disseny de les noves infraestructures ferroviàries previstes a l’entorn dels dos municipis, segons han informat Adif i l’Ajuntament de Figueres al mateix temps. La trobada va tenir lloc la setmana passada, a la sala de plens de Figueres, en plenes fires de la Santa Creu. Fonts municipals han explicat que la trobada "va ser cordial i amb un intens clima de treball conjunt entre totes les parts". Hi van ser presents els alcaldes dels dos municipis, Jordi Masquef i Montse de la Llave, amb els respectius equips tècnics.
La reunió arriba després que Adif adjudiqués la redacció dels projectes de plataforma, via i energia de la nova variant ferroviària de Figueres i de la remodelació de l’estació de Figueres-Vilafant per un import superior als 3,7 milions d’euros, tal com ja va informar l'EMPORDÀ en el seu moment. Aquest pas situa el projecte en una nova fase tècnica, centrada ara en l’estudi de les alternatives i en la concreció de com s’haurà d’articular la futura estació intermodal.
Una sola àrea ferroviària
El punt central del projecte és la unificació dels serveis ferroviaris en un mateix àmbit. Això implica el trasllat de l’actual estació convencional de Figueres i la seva integració en una nova estació intermodal situada a l’oest de la ciutat, a l’espai annex a l’actual estació d’alta velocitat de Figueres-Vilafant. La nova configuració ha de permetre que els trens convencionals i els d’alta velocitat comparteixin un mateix node ferroviari.
A la pràctica, l’operació suposa deixar enrere l’actual model de dues estacions separades i avançar cap a una concentració ferroviària a l’entorn de Figueres-Vilafant. El projecte busca reforçar aquest punt com a porta d’entrada i sortida ferroviària de l’àrea urbana de Figueres, amb connexions entre la xarxa convencional, l’alta velocitat i altres sistemes de mobilitat.
Integració amb Figueres i Vilafant
Els ajuntaments de Figueres i Vilafant, juntament amb la Generalitat, han traslladat a Adif la necessitat que la futura estació quedi ben integrada dins la trama urbana dels dos municipis. Aquesta integració s’haurà de treballar en el marc del pla director urbanístic que desenvoluparà l’administració catalana i serà clau perquè la nova centralitat ferroviària no funcioni com un espai aïllat, sinó com una peça connectada amb la ciutat i el seu entorn.
En aquesta primera reunió, Adif ha presentat la solució inclosa en l’oferta adjudicada, però ha remarcat que caldrà desenvolupar-la dins l’estudi d’alternatives previst. Aquest document serà previ a la redacció del projecte bàsic i ha de servir per garantir la coordinació tècnica i institucional entre totes les administracions implicades.
Una inversió de més de 150 milions
El protocol vigent per desenvolupar les actuacions preveu una inversió superior als 150 milions d’euros, destinada tant a la nova variant ferroviària de Figueres com a la remodelació de l’estació de Figueres-Vilafant. L’Ajuntament de Figueres ja havia qualificat l’acord signat amb el Ministeri, Adif, la Generalitat i els consistoris de Figueres i Vilafant com un pas històric per posar fi als passos a nivell i construir la nova estació intermodal.
La solució que s’haurà de desenvolupar preveu el muntatge de via d’ample ibèric sobre 4,5 quilòmetres de plataforma ja construïda i la construcció de 9,3 quilòmetres de nova plataforma de via doble per completar la connexió pel costat nord. Aquesta actuació inclouria un túnel d’uns 1,75 quilòmetres i un viaducte d’uns 70 metres.
La futura estació intermodal
La remodelació de Figueres-Vilafant preveu un nou andana i noves vies d’apartat per acollir els serveis convencionals i els d’alta velocitat. Els ajuntaments han insistit també en la necessitat d’estudiar la funcionalitat de l’aparcament, una petició que Adif s’ha compromès a incorporar dins l’estudi d’alternatives.
La futura estació haurà de convertir-se en el punt de referència ferroviari de Figueres i Vilafant, amb millores en els accessos, la comunicació amb les andanes i la urbanització de l’entorn. Segons Adif, aquesta actuació ha de millorar la connexió entre la xarxa convencional i la d’alta velocitat, i reforçar el paper del tren com a mitjà de transport eficient i de baixes emissions.
Fi als passos a nivell del centre
La transformació també tindrà un impacte directe al centre de Figueres. El projecte preveu la supressió dels dos passos a nivell situats a l’avinguda Vilallonga i al passeig Vilatenim, una demanda històrica vinculada a la seguretat i a la permeabilitat urbana.
Amb la variant ferroviària i la concentració dels serveis a Figueres-Vilafant, la ciutat encara una de les transformacions urbanes més rellevants de les pròximes dècades, un fet que també afecta de ple el futur urbanístic del poble veí de la capital empordanesa. El repte ja no és només tècnic o ferroviari, sinó també urbà: fer que la nova estació intermodal sigui accessible, connectada i realment integrada dins l’àrea urbana de Figueres i Vilafant.
