Últimes places
Últimes places per a la jornada de Peralada sobre l’impacte de la IA en el sector vitivinícola empordanès l'11 de maig
La matinal, organitzada per EMPORDÀ, Prensa Ibérica i Celler Perelada, posarà el focus en l’impacte d’aquesta tecnologia sobre la competitivitat del sector vitivinícola empordanès i l’hostaleria
Peralada acollirà l’11 de maig una jornada centrada en l’impacte de la intel·ligència artificial en el sector vitivinícola empordanès, una cita que vol analitzar com les noves tecnologies poden ajudar el món del vi a afrontar reptes com el canvi climàtic, la sostenibilitat, l’eficiència productiva i la millora de l’experiència del consumidor. L’acte tindrà lloc al Celler Perelada a partir de les 10 hores i reunirà especialistes, empreses i professionals vinculats al sector per abordar els nous escenaris d’innovació que s’obren en aquest àmbit
La jornada està organitzada per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb Celler Peralada com a espai amfitrió d’una trobada que també compta amb el suport de CaixaBank, la DO Empordà, Hostaleria Alt Empordà i La Cuina del Vent. La proposta, que celebra la seva quarta edició, neix amb la voluntat d’obrir un espai de reflexió i divulgació sobre el paper que la intel·ligència artificial ja comença a tenir en el present i el futur del sector vitivinícola, així com en la restauració i l’hostaleria vinculades a aquest ecosistema.
El sector vitivinícola català està incorporant progressivament la intel·ligència artificial com una eina estratègica, en un context en què Catalunya disposa d’un ecosistema tecnològic madur que facilita el desenvolupament i l’adopció d’aquestes solucions. L’objectiu és mostrar experiències, casos pràctics i perspectives que ajudin a entendre com la tecnologia pot reforçar la competitivitat, la sostenibilitat i la capacitat d’innovació del vi català.
En dades
La DO Empordà va tancar el 2025 amb 1.843 hectàrees de vinya inscrita, 227 viticultors i 44 cellers, dels quals 42 elaboren vi i 44 l’embotellen. En total, la denominació va emparar una producció de 41.715 hectolitres.
Els vins empordanesos van vendre 4.487.784 ampolles i d’aquestes, 281.284 es van destinar a l’exportació, un indicador que reforça la presència creixent a l’exterior de l’Empordà.
De la teoria a la pràctica
El programa començarà a les 9.30 hores amb la recepció de convidats i ponents, seguida de la benvinguda de Marc Verdaguer, director de l’EMPORDÀ. A continuació serà el torn de Karina Gibert, que oferirà la ponència La revolució de la intel·ligència artificial també al món del vi. La seva participació aporta una mirada acadèmica i experta de primer nivell: Gibert és catedràtica de la UPC-BarcelonaTech, cofundadora del centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de la UPC i degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya
La jornada continuarà amb Xavier Martínez, responsable de Transformació Digital a Grup Peralada, que parlarà sobre la intel·ligència artificial aplicada a la restauració i sobre com aquestes eines poden optimitzar la gestió i potenciar el negoci del vi. Tot seguit, Eloi Montcada, clúster manager d’INNOVI, presentarà diversos casos pràctics de robotització, digitalització i intel·ligència artificial al sector vitivinícola. El programa inclou també una experiència immersiva a càrrec de Produktia, que permetrà explorar amb realitat virtual el projecte INNOVI i el procés de creació del vi, de la vinya a l’ampolla
La trobada es tancarà amb un refrigeri i un espai de networking, amb l’objectiu d’afavorir l’intercanvi de coneixement i de contactes entre professionals. L’aforament previst és limitat i, per assistir-hi, s’ha fer reserva prèvia en aquest enllaç.
