Centre penitenciari

Treballadors de la presó Puig de les Basses es concentren en suport al director després de la seva renúncia

La plantilla rebutja que se’l converteixi en un "cap de turc" arran del darrer suïcidi al centre penitenciari de Figueres

Un moment de la concentració dels treballadors del centre penitenciari de Puig de les Basses. / Cedida per UGT Presons

Eva Batlle

Figueres

Els treballadors del centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres, s’han concentrat aquest dimarts al matí en suport al director de la presó, després que hagi fet efectiva la seva renúncia al càrrec. La mobilització s’ha convocat a les vuit del matí a la plaça Oliveras del centre penitenciari, amb el lema de rebuig que se’l faci servir com a "cap de turc".

La concentració arriba després que el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica confirmés que el director havia posat el càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció fa uns dies i que la renúncia ja s’ha fet efectiva. La conselleria va anunciar que en els pròxims dies nomenarà la persona que s’encarregarà de substituir-lo.

El context de la sortida del director és el darrer suïcidi registrat al centre penitenciari de Figueres. Els fets van passar el 27 d’abril, quan un intern de 28 anys, que complia una condemna de tres anys per atemptat contra l’autoritat, es va treure la vida al Departament Especial de Règim Tancat. Segons el Govern, l’home no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis, perquè no s’havien detectat indicadors que en justifiquessin l’activació.

Des de principis d’any, cinc interns s’han suïcidat en centres penitenciaris catalans. L’últim cas ha estat el de Puig de les Basses, i ha reobert el debat sobre les mesures de prevenció, els recursos disponibles i la situació als centres penitenciaris.

Un moment de la concentració al centre penitenciari de Puig de les Basses de Figueres. / Cedida per UGT

Cal una anàlisi "més profunda i estructural"

En un comunicat, UGT Presons expressa el seu desacord amb la decisió i ha alertat que no es pot carregar "tot el pes d’un fet tan greu sobre una sola figura". El sindicat considera que la situació requereix una anàlisi "molt més profunda i estructural" i defensa que la plantilla del centre està fent tot el possible per evitar nous casos i actuar amb professionalitat en un context complex.

El sindicat també adverteix que qüestionar la direcció després d’un suïcidi pot acabar afectant el conjunt dels professionals del centre penitenciari. En aquest sentit, reclama més recursos, més suport als equips, més prevenció i una mirada "molt més real" sobre els factors que intervenen en aquests episodis. Segons UGT Presons, si la decisió respon a la voluntat de descarregar responsabilitats polítiques o administratives sobre una sola persona, es tracta d’una pràctica que rebutgen frontalment.

