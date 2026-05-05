Qualitat ambiental
Aquestes són les platges de l'Alt Empordà que han obtingut Banderes Blaves aquest 2026
Tres platges i quatre ports de la comarca han estat guardonats enguany amb aquest distintiu que certifica a escala internacional la qualitat ambiental i els serveis que ofereixen
Catalunya n'ha aconseguit 125, segueix així en quart lloc en el rànquing espanyol i lidera el de ports amb 24
David López Frías | J.L.
Tres platges i quatre ports de l’Alt Empordà han estat guardonats aquest 2026 amb la Bandera Blava, un distintiu atorgat per la Fundació per a l’Educació Mediambiental (FEE, per les seves sigles en anglès). Es tracta exactament dels mateixos espais que ja van rebre aquest reconeixement l’any 2025, que certifica a escala internacional la qualitat ambiental i els serveis que ofereixen.
Les platges guardonades són:
- Platja Grifeu de Llançà
- Platja del Port de Llançà
- Platja d'Empuriabrava de Castelló d’Empúries
Pel que fa als ports reconeguts amb la bandera blava, enguany són:
- Port de Llançà. Club Nàutic Llançà
- Port del Port de la Selva. Club Nàutic Port de la Selva
- Port Esportiu de Roses. Port de Roses SA
- Port de l’Escala. Club Nàutic l’Escala
Catalunya obté 125 Banderes Blaves
Pel que fa al conjunt de Catalunya, és la quarta comunitat d’Espanya en Banderes Blaves totals i primera en ports. El 2026 ha obtingut un total de 125 Banderes Blaves, una més que el 2025. 101 corresponen a platges (mateixa xifra que el 2025) i 24 a ports, davant els 23 de l’any passat. L’augment es produeix amb la reincorporació del Port de Sitges Aiguadolç, absent en el llistat del 2025, cosa que la porta a liderar l’apartat portuari.
En xifres totals, Catalunya se situa quarta amb 125. Per davant hi ha el País Valencià amb 174, Andalusia amb 169 i Galícia amb 129. En el rànquing estatal per platges, Catalunya també manté la quarta posició, del 2025 i exactament les mateixes xifres: 101.
N’hi ha quatre que recuperen la Bandera Blava: Canet de Mar, Mota de Sant Pere (Cubelles) i dels Pescadors (Pineda de Mar), a la província de Barcelona, i L’Esquirol (Cambrils), a Tarragona. N’hi ha quatre més que cauen de la llista: La Barceloneta (Barcelona), Barques-Estació (Sant Andreu de Llavaneres), Coma-ruga Ponent (el Vendrell) i Calafató (l’Ametlla de Mar)
Per davant se situen el País Valencià, amb 152 platges, Andalusia, amb 143, i Galícia, amb 118. L’ordre també és el mateix que el 2025. Catalunya lidera amb els seus 24 ports superant Andalusia (22) i el País Valencià (20).
Mana la capital
Respecte al repartiment provincial, mana Barcelona per davant de Costa Brava o Costa Daurada. Barcelona concentra 47 distintius, amb 39 platges i vuit ports esportius. Tarragona en suma 42, amb 35 platges i 7 ports, mentre que Girona arriba a 36, repartides en 27 platges i 9 ports esportius. En conjunt, les 101 platges es distribueixen en 40 municipis, amb presència a totes les comarques costaneres.
L’àrea metropolitana i el Maresme són les zones que més banderes concentren a la província. Barcelona ciutat manté el 2026 un total de set platges amb Bandera Blava (Bogatell, Mar Bella, Nova Icària, Nova Mar Bella, Sant Sebastià, Somorrostro i Zona de Banys del Fòrum), tot i que ha caigut La Barceloneta. L’entorn metropolità suma 6 distintius més en municipis pròxims com Badalona (Coco, els Pescadors i La Marina), Castelldefels (Del Baixador i Lluminetes) i Gavà (Gavà Mar).
El Maresme ha obtingut 11 platges amb Bandera Blava, amb presència en localitats com Caldes d’Estrac (Dels Tres Micos i Kalima), Calella (Garbí), Malgrat de Mar (Malgrat Centre i L’Astillero), Mataró (Del Callao i Varador) i Pineda de Mar (La Riera i dels Pescadors), a més de la recuperació de Canet de Mar, absent el 2025.
Barcelona concentra tres de les quatre platges que recuperen la Bandera Blava: Canet de Mar, Mota de Sant Pere (Cubelles) i dels Pescadors (Pineda de Mar). En perd dues: La Barceloneta i Barques-Estació (Sant Andreu de Llavaneres), al qual s’afegeix la recuperació del port de Sitges Aiguadolç. A Tarragona, en canvi, només es recupera una platja, la de l’Esquirol (Cambrils), i se’n perden dues: Coma-ruga Ponent (el Vendrell) i Calafató (l’Ametlla de Mar). Girona no registra canvis en aquesta edició.
La més accessible
En matèria d’accessibilitat, el 79% de les platges catalanes amb Bandera Blava estan adaptades, el percentatge més alt del país, seguida d’Andalusia amb un 67% i les Canàries amb un 64%. En el conjunt estatal, el 82% de les platges candidates estan adaptades, el 72% disposa de punt accessible i el mateix percentatge compta amb cadira amfíbia, mentre que el 59% ofereix bany assistit amb personal especialitzat.
En l’àmbit ambiental, 63 platges catalanes disposen de prats de posidònia a menys de dos quilòmetres. D’aquestes, el 86% està protegit com Hàbitat d’Interès Comunitari, el 75% disposa de sistemes de control dels prats i el 43% realitza seguiment d’espècies invasores. A més, el 51% té boies ecològiques per limitar l’ancoratge d’embarcacions i en el 46% s’han retirat estructures d’ancoratge de formigó, amb l’objectiu de reduir l’impacte sobre aquests ecosistemes.
En el conjunt del programa, les causes més habituals d’exclusió continuen sent la pèrdua de la qualitat excel·lent de l’aigua de bany i l’incompliment de la normativa de costes. El manteniment de les xifres a Catalunya reflecteix el comportament més estable de totes les comunitats.
Distintiu internacional
Aquest guardó reconegut a escala internacional que s’atorga en 47 països dels cinc continents, valora i premia la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i les seves instal·lacions, la prestació òptima dels serveis i la informació i l’educació ambiental. Així mateix, la qualitat de l’aigua de bany ha d’haver obtingut la classificació Excel·lent que estableix la Directiva 2006/7/CE que regula la gestió de la qualitat de les aigües de bany.
El Jurat Internacional Bandera Blava de la Foundation for Environmental Education (FEE) és qui atorga anualment el distintiu Bandera Blava en col·laboració amb l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) que gestiona la campanya a l’Estat espanyol, i que compta amb la col·laboració de les administracions públiques que gestionen les zones de bany i la qualitat microbiològica de les seves aigües. Cal tenir en compte que són els municipis costaners els que sol·liciten cada any les candidatures de les seves platges de forma voluntària.
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda
- Detenen tres persones per dirigir un punt de venda de drogues en un pis de Figueres
- José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya: 'Volem ser el banc que acompanyi els joves en cada decisió important
- El bisbe de Girona Octavi Vilà presideix l'ofici de Santa Creu a l'Església de Sant Pere de Figueres