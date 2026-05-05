Alerten d'una possible estafa amb falsos cobraments de taxes a Roses

Una persona s'estaria fent passar per treballadora de l'Ajuntament per reclamar el pagament per telèfon o missatge

Una persona mirant un mòbil. / David Zorrakino / Europa Press

J.L.

Roses

L'Ajuntament i la Policia Local de Roses han alertat d'una possible estafa al municipi. En concret, una persona s'estaria fent passar per treballadora del consistori i estaria contactant amb veïns per telèfon o a través de missatges de mòbil per demanar el pagament de taxes.

Des del consistori es remarca que "l’Ajuntament de Roses no està al darrere d’aquestes comunicacions" i que "en cap cas sol·licita pagaments per aquesta via".

Per tot això, demanen que, si es rep alguna d’aquestes trucades o missatges, no es facilitin dades ni es faci cap pagament.

