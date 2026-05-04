L'Escala
L'Escala desplegarà una xarxa wifi pública a la zona comercial del nucli antic per combatre els "punts foscos" de cobertura
El projecte preveu una trentena de punts d'accés per millorar la connectivitat de residents i visitants
La zona comercial del nucli antic de l'Escala disposarà en les properes setmanes d'una xarxa wifi pública amb el desplegament d'una trentena de punts d'accés. L'actuació, finançada amb fons europeus NextGenerationEU, té com a objectiu millorar la connectivitat i contrarestar els "punts foscos" de cobertura en aquest àmbit del municipi, segons expliquen des de l'Ajuntament.
El projecte s'emmarca en l'acció de millora de la connectivitat municipal en l'àmbit turístic inclosa en la programació dels fons Next Generation de l'Escala. La nova xarxa permetrà oferir una connexió pública i de qualitat en una de les zones amb més activitat comercial i turística del municipi.
En total, es preveu la instal·lació d'una trentena de punts d'accés wifi, distribuïts estratègicament per garantir una cobertura completa i eficient. Aquests punts es connectaran a elements d'electrònica de commutació i d'encaminament, que alhora enllaçaran amb la xarxa de fibra òptica existent al municipi.
L'objectiu és proporcionar una experiència de navegació òptima per a les persones que es desplacin pel nucli antic, assegurant una connexió contínua i de qualitat. El projecte també busca millorar l'experiència digital tant dels residents com dels visitants, especialment en un entorn amb una elevada presència de comerços, serveis i activitat turística.
Els punts d'accés es preveuen en espais com la plaça Víctor Català, el carrer Maranges, el carrer del Mar, el carrer Alfolí, la plaça Pekin, la placeta del Peix, el carrer Església, la plaça Nova, ca les Monges, l'aparcament de la Palmera i el carrer Enric Serra, entre d'altres. La finalitat és cobrir la principal zona comercial del nucli antic.
La inversió prevista és d'uns 35.000 euros. L'actuació es desenvolupa a través de la subvenció del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), mitjançant els fons europeus NextGenerationEU.
