Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Figueres OscuraDeute polígon OrriolsTopall lloguer Alt EmpordàVenda drogues FigueresUE Figueres permanència
instagramlinkedin

L'Escala

L'Escala desplegarà una xarxa wifi pública a la zona comercial del nucli antic per combatre els "punts foscos" de cobertura

El projecte preveu una trentena de punts d'accés per millorar la connectivitat de residents i visitants

La plaça de l'Església de l'Escala, al nucli antic.

La plaça de l'Església de l'Escala, al nucli antic. / Josep López

Redacció

Redacció

L'Escala

La zona comercial del nucli antic de l'Escala disposarà en les properes setmanes d'una xarxa wifi pública amb el desplegament d'una trentena de punts d'accés. L'actuació, finançada amb fons europeus NextGenerationEU, té com a objectiu millorar la connectivitat i contrarestar els "punts foscos" de cobertura en aquest àmbit del municipi, segons expliquen des de l'Ajuntament.

El projecte s'emmarca en l'acció de millora de la connectivitat municipal en l'àmbit turístic inclosa en la programació dels fons Next Generation de l'Escala. La nova xarxa permetrà oferir una connexió pública i de qualitat en una de les zones amb més activitat comercial i turística del municipi.

En total, es preveu la instal·lació d'una trentena de punts d'accés wifi, distribuïts estratègicament per garantir una cobertura completa i eficient. Aquests punts es connectaran a elements d'electrònica de commutació i d'encaminament, que alhora enllaçaran amb la xarxa de fibra òptica existent al municipi.

L'objectiu és proporcionar una experiència de navegació òptima per a les persones que es desplacin pel nucli antic, assegurant una connexió contínua i de qualitat. El projecte també busca millorar l'experiència digital tant dels residents com dels visitants, especialment en un entorn amb una elevada presència de comerços, serveis i activitat turística.

Els punts d'accés es preveuen en espais com la plaça Víctor Català, el carrer Maranges, el carrer del Mar, el carrer Alfolí, la plaça Pekin, la placeta del Peix, el carrer Església, la plaça Nova, ca les Monges, l'aparcament de la Palmera i el carrer Enric Serra, entre d'altres. La finalitat és cobrir la principal zona comercial del nucli antic.

Notícies relacionades

La inversió prevista és d'uns 35.000 euros. L'actuació es desenvolupa a través de la subvenció del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), mitjançant els fons europeus NextGenerationEU.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  2. Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
  3. Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del diumenge 3 de maig de 2026
  4. El camí de ronda de Roses estrena nou aspecte amb millores que celebren veïns i turistes
  5. Preocupació davant l''homologació massiva' de títols de metges estrangers: les escoles demanen un examen extra de competències clíniques
  6. EN IMATGES | La plaça Catalunya de Figueres s'omple de gom a gom amb el concert de l'Orquestra Di-Versiones
  7. Vicky López, migcampista del Barça: 'Quan em vaig acostar més a Déu va ser al venir aquí, al Barça
  8. Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: 'No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida

La visita del Papa a Espanya mobilitzarà 11.000 policies i 2.200 guàrdies civils en un pla especial de seguretat

La visita del Papa a Espanya mobilitzarà 11.000 policies i 2.200 guàrdies civils en un pla especial de seguretat

Máximo Pradera: “Cap republicà va sortir guanyant de la Guerra Civil i en canvi molts rebels es van enriquir, començant per Franco”

Máximo Pradera: “Cap republicà va sortir guanyant de la Guerra Civil i en canvi molts rebels es van enriquir, començant per Franco”

Reactiven 'Figueres Oscura' pocs dies després que el jutjat admetés la denúncia de Jordi Masquef

Reactiven 'Figueres Oscura' pocs dies després que el jutjat admetés la denúncia de Jordi Masquef

L'Escala desplegarà una xarxa wifi pública a la zona comercial del nucli antic per combatre els "punts foscos" de cobertura

L'Escala desplegarà una xarxa wifi pública a la zona comercial del nucli antic per combatre els "punts foscos" de cobertura

Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda

Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda

La badia de l'Escala s'omple d'embarcacions de vela llatina en el centenari del sardinal Sa Rata

La badia de l'Escala s'omple d'embarcacions de vela llatina en el centenari del sardinal Sa Rata

L'Escala celebra el centenari del sardinal Sa Rata amb la Trobada de Vela Llatina

L'Escala celebra el centenari del sardinal Sa Rata amb la Trobada de Vela Llatina

Alsa llança la campanya “Llegar lejos. Estar cerca” per presentar la seva Marca Ocupadora

Alsa llança la campanya “Llegar lejos. Estar cerca” per presentar la seva Marca Ocupadora
Tracking Pixel Contents