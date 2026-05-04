Medi ambient
Les Basses de l'Albera participaran en les jornades Geolodía
Les depressions del pediment rocallós de l'Albera que s'inunden formen basses mediterrànies amb un gran valor ecològic i geològic singular
Les basses de l’Albera participaran, el dia 9 de maig, en el Geolodía, que són un conjunt d’excursions gratuïtes coordinades per la Societat Geològica d’Espanya (SGE), guiades per geòlegs i geòlogues i obertes a tota mena de públic. Amb el lema la Geologia davant del repte de la inclusió, el seu objectiu principal és mostrar que la Geologia és una ciència atractiva i útil per a la societat. Se celebrarà el mateix cap de setmana a tot el país. Els Geolodías tenen lloc en indrets de gran interès geològic, ja que permeten veure’ls amb ulls geològics i entendre com funciona la Terra sobre la qual vivim i de quins recursos naturals depenem. "Els que hi participin comprendran el valor del nostre patrimoni geològic i la necessitat de protegir-lo", manifesten des de la societat organitzadora.
Les inscripcions es poden dur a terme fins al dimarts 5 de maig, o fins a esgotar les places disponibles, a través del web espolla.cat. "Tot el que sigui fer venir gent a Espolla per a conèixer el nostre patrimoni és bo", declara l’alcalde espollenc, Carles Lagresa.
La proposta
L’Albera és la serra oriental del Pirineu axial que s’estén des del coll del Pertús fins al cap de Cervera. Constitueix un massís transfronterer ben definit, d’uns 25 quilòmetres de llargada per 20 d’amplada, que s’alça entre les planes de l’Empordà, al sud, i del Rosselló, al nord.
L’eix de la serra assoleix una altura màxima de 1.257 metres, al Puig Neulós. El vessant septentrional davalla ràpidament fins a uns 150 metres d’altura a la part oest, i uns 50 metres a l’est, i queda tallat de manera brusca per les falles de la fossa tectònica rossellonenca. El vessant sud també té un pendent fort, però a partir de la cota 220 metres enllaça amb la plana empordanesa mitjançant un pediment rocallós: una superfície ampla i un xic inclinada de roca erosionada.
Sobre aquest pediment, que té les característiques d’un front d’alteració exposat, es localitzen unes 250 depressions d’alteració, una vintena de les quals s’inunden habitualment i constitueixen les basses de l’Albera.
L’Albera: geologia i aigua
La proposta de Geolodía Girona 2026 vol descobrir-nos l’origen i el funcionament d’aquestes basses, que es distribueixen en grups esparsos en un paisatge mediterrani, situades entre turonets rocallosos esquitxats de suros i replans humanitzats des de la prehistòria, avui dia ocupats per vinyes i oliveres que harmonitzen amb la Geologia.
Les basses de l’Albera són un conjunt d’estanyols temporanis poc profunds ubicats al fons d’algunes de les quasi 250 depressions que hi ha repartides pel pediment rocallós. Aquestes basses mediterrànies tenen un gran valor ecològic, ja que són hàbitats prioritaris de la Directiva Europea d’Hàbitats i allotgen diverses espècies protegides, però també són elements geològics singulars i valuosos, tant pel seu origen com per la seva dinàmica hidrogeològica.
L’aigua que omple les basses prové de la precipitació que cau directament sobre elles i d’aquella que hi aporten els recs, rierols i vessants, per escorrentia superficial. Però també els arriba aigua subterrània, la qual s’ha infiltrat prèviament en el subsol.
