Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda

Protecció Civil activa la prealerta del seu pla davant inundacions i demana a la població extremar precaucions davant l’arribada d’aquest episodi que podria descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts

Espanya s’endinsa en una setmana marcada per pluges, tempestes i grans alts i baixos en les temperatures

Alerta per pluja intensa a l'Alt Empordà. / ANIOL RESCLOSA

Valentina Raffio

El Servei Meteorològic de Catalunya activa avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials per a la tarda de dilluns i la de dimarts. Els models indiquen que durant aquestes jornades a partir del migdia s’aniran formant núvols de tempesta i després descarregaran amb força en diversos punts del territori deixant fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts. Dilluns a la tarda estan en avís totes les comarques de la Catalunya central, Ponent, així com el terç sud i l’Empordà. Dimarts a la tarda, en canvi, els avisos es concentren a tota la franja litoral i prelitoral. Tot apunta que la situació s’estabilitzarà de cara dimecres tot i que a partir de dijous podrien tornar les pluges.

Els meteoròlegs adverteixen que aquest dilluns, en l’arrencada de la primera setmana del mes de maig, fins a mig matí és probable algun xàfec dispers al Pirineu i el Prepirineu occidental. Després, a partir de la tarda, s’esperen xàfecs i xàfecs al Pirineu, Prepirineu, terç oest, interior de la meitat est i prelitoral que durant la tarda podran afectar zones pròximes, amb menor probabilitat al litoral central i nord. Seran d’intensitat entre feble i moderada, i a la tarda puntualment forta, i s’acumularan quantitats entre escasses i poc abundants, localment abundants en punts de l’interior de la meitat est i de la resta del prelitoral. En alguns punts, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i calamarsa. Hi ha avisos activats en desenes de comarques des de l’Empordà fins al Pallars i el Montsià.

La situació es repetirà de cara a dimarts. Després d’un matí marcat pels núvols, tot apunta que a la tarda es tornaran a formar xàfecs i xàfecs a l’interior del quadrant nord-est així com a la resta del Pirineu i el Prepirineu. Els models indiquen que les pluges des d’aquests llocs podran arribar al litoral i a la resta del terç sud. En general, seran febles o moderats aunque a les zones avisades podran ser localment fortes. Acumularan quantitats escasses o poc abundants de precipitació, localment abundants. Aniran sovint acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa o pedra. Per dimarts a la tarda estan en avís les comarques del litoral i prelitoral.

