Accident a l'AP-7: un ferit greu atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva

En l'autocar hi viatjaven 44 passatges, cap d'ells hauria resultat ferit

El cotxe accidentat aquest diumenge a l'AP-7 / Bombers de la Generalitat

Núria León

Un aparatós accident entre un turisme i un autocar aquest diumenge al matí talla un carril de l'AP-7 A Maçanet de la Selva, en sentit França.

Segons han informat els Bombers, l’avís del sinistre s’ha rebut a les 9.16 hores. En la topada s’hi han vist implicats un cotxe i un autocar. A conseqüència de l’impacte, l’acompanyant del turisme ha quedat atrapat a l’interior del vehicle i ha hagut de ser excarcerat pels equips d’emergència. El SEM ha atès 3 afectats: un home, que ha estat traslladat a l'Hospital Trueta en estat greu i un altre home, traslladat en estat menys greu. Una dona que ha estat donada d’alta en el mateix lloc.

Pel que fa a l’autocar, hi viatjaven 44 passatgers, cap dels quals ha patit afectacions importants, segons les mateixes fonts

El xoc ha obligat a mobilitzar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. També ha provocat afectacions al trànsit. El Servei Català de Trànsit ha informat que a la zona només hi havia un carril obert en sentit França, fet que ha generat retencions en aquest tram de l’autopista.

L'autocar accidentat a l'AP-7 / Bombers de la Generalitat

Orriols diu que no tots els candidats a les municipals són “explícitament nacionalistes” però “prioritzen el dia a dia”

El Barça comença a cantar victòria

El Barça s’aferra al Camp Nou en un duel a tot o res

La plataforma d’assaig d’eòlica marina prevista al golf de Roses, a punt de desencallar-se

L'escriptor Jordi Casals, pregoner de la Fira del Llibre Vell de Figueres

Els Mossos resolen més de mil investigacions d'accidents de trànsit des del 2014 amb les caixes negres dels vehicles

José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya: "Volem ser el banc que acompanyi els joves en cada decisió important"

