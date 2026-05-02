Quatre detinguts per segrestar i agredir greument un home a l'Alt Empordà a finals dels 2025
Els autors van traslladar la víctima a un immoble a la frontera francobelga i van demanar un rescat de 60.000 euros
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril quatre homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals dels 2025. La víctima va interposar una denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els dies 8 i 9 de desembre. Allà, presumptament va ser intimidada i agredida amb violència pels segrestadors, d'entre 24 i 62 anys, amb l'objectiu d'obligar-la a fer efectiu el pagament d'un rescat econòmic de 60.000 euros. Posteriorment, l'home segrestat va ser traslladat a un altre immoble situat a França, a prop de la frontera amb Bèlgica, fins que el seu entorn familiar va abonar part del rescat.
La víctima va ser alliberada uns dies més tard amb el compromís de fer el pagament de la quantitat pendent. Després de l'alliberament, l'afectat va continuar rebent de forma constant diverses trucades amenaçadores a través de diferents línies telefòniques, on li reclamaven els diners restants que s'havien pactat.
Gràcies a la investigació policial i a la cooperació policial internacional, els agents van poder identificar els presumptes autors, la majoria dels quals establerts a França però amb desplaçaments mensuals a Catalunya, així com els seus domicilis i vehicles relacionats. El dispositiu policial va culminar el 9 d'abril i va finalitzar amb la detenció dels quatre homes a Figueres i Cabanes (Alt Empordà) en un operatiu de gran complexitat, que va comptar amb la participació del Grup Especial d'Intervenció (GEI) i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).
En el marc de l'operatiu, els agents van dur a terme una entrada i escorcoll a la finca agrícola on la víctima va ser retinguda i agredida inicialment. Allà els agents van intervenir diversos efectes d'interès relacionats amb els fets investigats. Els detinguts, alguns dels quals amb antecedents per delictes contra la salut pública, tant aquí com als seus països d'origen, van passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
