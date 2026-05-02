Societat
La drag empordanesa Barda Petarda visibilitza l'epilèpsia en el reality 'Regias del Drag'
L'artista utilitza la seva actuació per visibilitzar les malalties neurològiques cròniques i els traumes que generen
La drag Barda Petarda (Gerard Fulcarà Nadal. Llançà, 1994), resident a Vilanova i la Geltrú, ha mostrat la realitat de la seva malaltia neurològica crònica, l’epilèpsia, en el marc de la gala "Mi Mayor Miedo" del reality show de talents Regias del Drag España, amb un espectacle psicodèlic que li ha donat la victòria d’aquesta tercera gala. En els dos espectacles previs, l'artista havia quedat en segona posició. En el tercer episodi competitiu, el programa ha volgut que les concursants mostressin les seves pors i preocupacions més íntimes. "Hauran d’obrir-se en canal, enfrontar-se a les seves inseguretats i convertir els seus temors més profunds en un espectacle ple de veritat, emoció i força", explicava Nina Vagina, presentadora del reality show.
Barda Petarda ha escenificat la realitat de patir epilèpsia amb un xou de música i ball en què els ballarins, com a representació física de la seva malaltia, la torturaven en directe. La lletra que l'artista ha creat per fer la representació també parla de com la societat veu aquest tipus de trastorns i de com les persones que no en pateixen banalitzen la gravetat d'aquests problemes. "Amb aquest espectacle volia parlar de com el diagnòstic ha afectat la meva vida des que tinc 14 anys. De com continuo traumatitzat per les crisis que vaig patir estant sol. De com ha afectat i afecta la meva vida social i laboral i de com necessito tenir-ho tot sota control per evitar una altra crisi", explica la drag.
Tots aquests elements han fet que la representació tingués molta força i que els espectadors sentissin l'angoixa i la por que provoca l'epilèpsia. "Tenia molta confiança en la força del meu espectacle. És necessari parlar sobre les malalties cròniques neurològiques, i m’esperançava saber que hi hauria persones que ho han patit que es poguessin sentir identificades", destaca Barda Petarda, i afegeix: "He volgut posar paraules als meus traumes, expressar les meves preocupacions i mostrar com les persones vivim amb malalties invisibles que ens impedeixen fer coses tan normals com quedar-nos tota la nit desperts, estudiant o treballant".
Trajectòria a Regias del Drag España
Pel que fa a la seva trajectòria a Regias del Drag España, es pot definir com a impecable. Barda Petarda és una de les concursants més estables del programa i, en els tres episodis, el jurat sempre ha valorat molt positivament les seves actuacions. A més, en diversos moments del programa, tant el jurat com les altres concursants han destacat la humanitat, la simpatia i el companyerisme de la drag. A l’espera d’un episodi competitiu més abans de la final, Barda Petarda encapçala el podi segons les posicions i, si tot surt bé, no seria d’estranyar una possible victòria.
El concurs
Regias del Drag España és un programa independent de telerealitat de talents, produït per l’associació cultural CuidadoQueTeVeo i patrocinat i amb el suport de la Diputació de Càceres. Cada episodi presenta nous reptes que posen a prova el talent de les artistes i que "busca coronar la següent hereva de l’imperi d’il·lusions", afirma Nina Vagina.
