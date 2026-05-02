Roses i Cadaqués acolliran sessions per informar la ciutadania sobre l'eutanàsia
El CAP de Roses organitza el cicle de xerrades, on es parlarà també del Document de Voluntats Anticipades
El CAP de Roses ha posat en marxa un cicle de xerrades informatives adreçades a la ciutadania amb l’objectiu d’oferir informació clara i accessible sobre l’eutanàsia i el Document de Voluntats Anticipades (DVA). Les sessions es duran a terme a la Residència Pi i Sunyer de Roses el dia 12 de maig a les 16.00 hores i al Teatre Art i Joia de Cadaqués, el dia 26 de maig en el mateix horari.
Passos necessaris
Les xerrades seran conduïdes per Laura Martín, infermera i referent d’eutanàsies del CAP de Roses, que explicarà en què consisteix l’eutanàsia a Catalunya, quins són els criteris d’inclusió i exclusió establerts per la llei i com es desenvolupa el procés assistencial. L’objectiu és ajudar la ciutadania a entendre els passos necessaris i les garanties que ofereix el sistema sanitari. A més, Laura Ríos, administrativa i referent del Document de Voluntats Anticipades, abordarà com les persones poden expressar i deixar constància de les seves preferències sanitàries futures. El DVA permet comunicar anticipadament decisions sobre tractaments i cures en situacions en què la persona no pugui expressar la seva voluntat.
A Catalunya, la seva formalització s’ha disparat des que es pot fer davant un professional sanitari. A Figueres, per exemple, els registres han augmentat un 116% en només un any.
Prendre decisions informades
Des del CAP de Roses es destaca la importància de parlar obertament sobre aquestes qüestions i fomentar la presa de decisions informades, respectant sempre l’autonomia i els valors personals de cada individu.
Aquesta iniciativa neix amb la voluntat d’apropar a la població un tema que sovint genera dubtes i inquietuds, facilitant un espai de confiança on poder conèixer els drets sanitaris relacionats amb el final de vida i resoldre preguntes de manera propera i comprensible. Les sessions estan obertes a tota la població i volen esdevenir un espai participatiu, de reflexió i d’acompanyament comunitari sobre aspectes rellevants de la salut i el final de vida.
