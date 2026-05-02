El camí de ronda de Roses estrena nou aspecte amb millores que celebren veïns i turistes
Els camins de ronda de la Costa Brava no van néixer per fer bonic ni per completar postals turístiques. Van aparèixer com a senders útils, oberts a força de pas entre penya-segats, cales i petits nuclis mariners, i amb el temps van servir per comunicar pobles, per a l’activitat de pescadors i mariners i, sobretot, per al control del contraban i l’estraperlo marítim. El Patronat de Turisme de la Costa Brava, que els té en el seu catàleg d’actius de primer ordre, recorda que aquest vell itinerari litoral resseguia la costa entre Blanes i Portbou i que el nom va quedar lligat a la ronda dels carabiners, creada el 1829 per vigilar el litoral i reprimir el frau. En aquest context, la renovació del camí de ronda de Roses entre Canyelles i l’Almadrava, impulsat aquests darrers mesos per l’Ajuntament, té un valor que va més enllà de l’obra pública. Aquest tram es va reobrir el passat 26 de març, després d’una rehabilitació integral d’1,1 quilòmetres pensada per millorar la conservació del paisatge i la seguretat d’un itinerari «molt freqüentat» tant per veïns com per visitants.