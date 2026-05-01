Dia del Treballador
Aquests són els supermercats oberts aquest 1 de maig a l'Empordà
L’obertura o tancament de les grans cadenes varia en funció de la ubicació de l’establiment i de la política comercial de cada grup
El divendres 1 de maig se celebra el Dia del Treballador i és festiu a Catalunya. L’obertura o tancament de les grans cadenes varia en funció de la ubicació de l’establiment i de la política comercial de cada grup. Mentre que algunes botigues romandran completament tancades, d’altres obriran amb horaris reduïts o especials.
En el cas de Catalunya, l’1 de maig no entra dins dels nou dies festius en què els establiments comercials poden romandre oberts al públic. Tanmateix, les ordenances dels ajuntaments poden modificar aquestes dates i substituir-ne fins a dues de cadascun dels calendaris anuals per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local.
En aquest article t'oferim una llista amb els horaris d'alguns supermercats i hipermercats de l'Alt Empordà.
La cadena Bonpreu Esclat obrirà els seus establiments a la comarca en diferents horaris segons el municipi. A Castelló d'Empúries i l'Escala, l'esabliment estarà obert de 9 h a 21 h. En canvi a Sant Pere Pescador, la Jonquera i Roses l'1 de maig el supermercat obrirà de 9 h a 14:30 h. A Figueres el supermercat situat a la plaça de Joan Tutau Vergés i els que es troben a l'Avinguda Països Catalans i al Carrer Nou estaran tancats.
La cadena de supermercats valenciana té el costum de tancar la majoria de diumenges i festius per al descans dels treballadors, i l’1 de maig no serà una excepció: els establiments de Castelló d'Empúries, Figueres, Roses i l'Escala estaran tancats.
La cadena de supermercats Aldi, una de les més concorregudes de la comarca, estarà oberta el dia del treballador. Podeu anar a les botigues que té a Figueres, Castelló d'Empúries i l'Escala en l'horari habitual de 9 a 21 h. Tot i així, és aconsellable consultar els horaris a la seva web per assegurar-ho.
Pel que fa a Lidl, els seus supermercats de Castelló d'Empúires, Roses i l'Escala romandran oberts durant l'1 de maig en el seu horari habitual. No obstant això, els dos locals de Figueres estarant tancats. Si vols assegurar-te de l’horari d’obertura el pots consultar la seva pàgina web.
En el cas de Caprabo, no hi ha gaire informació disponible sobre els seus horaris en aquesta data i, tot i que és probable que alguns dels seus establiments continuïn oberts, des de la cadena de distribució alimentària afirmen el següent: "A Catalunya, els dies festius poden variar segons el tipus de festiu i la localitat. Per això, algunes botigues Caprabo romanen obertes en dies festius amb horaris especials per facilitar les teves necessitats, mentre que d’altres poden estar tancades. Per evitar desplaçaments innecessaris, et recomanem consultar l’horari d’obertura específic de cada supermercat".
El centre Gran Jonquera Outlet & Shopping, on es troba el supermercat Escudero, informa que obre els seus establiments en horari habitual, de 9 a 21 hores, igual com fa tots els diumenges i festius (excepte el 25 de desembre), tal com remarca al seu portal.
