Rento està transformant la bugaderia industrial i la neteja professional a l’Empordà
L’empresa de Figueres destaca per la seva capacitat d’adaptació a les necessitats de diferents sectors
En un sector on la qualitat i la confiança ho són tot, l’empresa de Figueres Rento s’ha consolidat com una de les empreses de referència en serveis de neteja professional i bugaderia industrial per a hotels, apartaments turístics i establiments de restauració de la zona de l’Empordà.
Amb un creixement constant en els darrers anys, l’empresa destaca per la seva capacitat d’adaptació a les necessitats d’un sector en plena expansió, especialment en l’àmbit del turisme.
Sector turístic
Rento treballa diàriament amb hotels, allotjaments rurals i gestors d’apartaments turístics, i ofereix un servei integral que inclou tant el tractament professional de la roba com la neteja .
La seva experiència en aquest sector li permet entendre les exigències de qualitat, rapidesa i flexibilitat que requereix el dia a dia dels establiments turístics, especialment en temporada alta.
Qualitat i confiança
Un dels pilars de Rento és el seu compromís amb la qualitat del servei. Cada detall compta: des del tractament de la roba de llit i les tovalles amb estàndards professionals fins a la neteja acurada de les estances.
A més, l’empresa ha desenvolupat un sistema de treball eficient que li permet donar resposta ràpida a les necessitats dels seus clients, fins i tot en moments de màxima demanda.
Confiança dels clients
El creixement de Rento no és casual. Cada vegada més empreses del sector confien en els seus serveis, gràcies a la seva professionalitat, proximitat i capacitat de resposta.
Aquest creixement s’ha vist reforçat per una aposta clara per la millora contínua i la incorporació de noves tecnologies per optimitzar els processos.
Malgrat el seu creixement, Rento manté un tracte proper amb els clients. Cada projecte s’adapta a les necessitats específiques de cada establiment i ofereix solucions a mida.
Aquesta combinació de professionalitat i proximitat és el que ha convertit l’empresa en un soci de confiança per a molts negocis de la zona.
Per a més informació podeu visitar la seva web www.rento.cat, també podeu visitar les seves instal·lacions al Carrer Sud num 3 A baixos de Figueres o trucar al 669 300 963. n
