Equipament municipal
Finalitzen les obres del cementiri de Roses que inclouen un espai de dol perinatal
Les obres, executades durant els darrers sis mesos, han tingut un cost de 453.037,64 euros i han permès millorar l’accessibilitat, el drenatge i els serveis del recinte
Roses ha finalitzat les obres de reforma i millora de l’interior del cementiri municipal, una actuació que ha permès reordenar i pavimentar els espais, renovar el sistema de drenatge i adaptar el recinte a les necessitats actuals del servei. El projecte també ha incorporat noves construccions auxiliars i un espai de memòria dedicat al dol perinatal.
Els treballs, desenvolupats al llarg dels darrers sis mesos, han tingut com a objectiu oferir a la ciutadania un cementiri més accessible, ordenat i amb serveis adequats. Una de les principals actuacions ha estat el condicionament del paviment, una intervenció que millora la circulació interior i facilita l’accessibilitat. Les obres també han inclòs l’enderroc i la renovació dels sistemes de drenatge i de recollida d’aigües pluvials.
Nou espai de dol perinatal
L’actuació també ha servit per dotar el cementiri d’un nou espai dedicat als nadons no nats, fins ara inexistent al recinte. Aquest espai s’ha ubicat al lloc on antigament s’enterrava els infants que no havien pogut ser batejats, establint així una continuïtat en la seva memòria.
Amb aquest nou àmbit, es vol acompanyar les famílies que han patit aquesta pèrdua i ajudar-les en el procés de dol, oferint-los un espai singular de referència i record dels seus fills i filles. Un xiprer monumental en marca l’accés i el conjunt es configura amb blocs de granit que formen un banc resseguint el mur perimetral del cementiri, generant una petita placeta de recolliment i memòria. L’espai s’ha enjardinat amb buguenvíl·lies que s’enfilen pel mur blanc.
La regidora de Patrimoni, Sílvia Ripoll, assenyala que "aquest nou espai neix amb la voluntat de donar visibilitat a un dol sovint silenciat i d’oferir un lloc digne, serè i acollidor per al record".
Construccions auxiliars
Les obres també han incorporat una nova cambra higiènica i la reorganització dels magatzems de manteniment. Les petites construccions disperses s’han substituït per un nou edifici únic i funcional de 25 metres quadrats, més adequat a les necessitats del personal i dels serveis municipals.
El conjunt dels treballs realitzats al cementiri municipal de Roses ha tingut un cost total de 453.037,64 euros.
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l', té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- Confirmat per la DGT: pots avançar la ITV i passar-la 30 dies abans que venci per evitar sancions
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- El cas del professor de Figueres Xavier Camps: 17 anys desaparegut i amb la sospita d'un possible crim passional
- Amb motos d’aigua i els peus a la galleda, un despropòsit a Empuriabrava
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026