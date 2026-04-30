Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Festival PereladaCàritas Alt EmpordàFundació DalíAmber Heard Empordà
instagramlinkedin

Guardons

La DO Empordà rep el Premi T 3 Pioners per la seva contribució en l'impuls del turisme

El guardó és una iniciativa conjunta de la Fundació Climent Guitart, de Lloret de Mar; la CETT Fundació, de Barcelona, i la Fundació Jordi Comas

La DO Empordà recollint el premi. / DO Empordà

Platja d’Aro/Figueres

El Consell Regulador de la DO Empordà ha rebut el Premi T 3 Pioners lliurat durant la celebració del XIII Memorial Jordi Comas Matamala que impulsa la Fundació Jordi Comas Matamala i que s’ha celebrat aquesta setmana a Platja d’Aro. Aquest guardó reconeix aquelles persones, empreses o institucions que, des de qualsevol àmbit, “hagin estat precursores del fenomen turístic, en el sentit més ampli”. A l’exposició de motius, s’assegura que es concedeix aquest premi a la DO Empordà “pels seus 50 anys d’exitosa activitat” en l’àmbit de la promoció turística.  

El Premi T 3 Pioners és una iniciativa conjunta de la Fundació Climent Guitart, de Lloret de Mar; CETT Fundació, de Barcelona i la Fundació Jordi Comas, per posar en valor la visió comuna d’aquests tres pioners del turisme al nostre país, que van ser Climent Guitart, Gaspar Espuña i Jordi Comas. 

La presidenta de la DO Empordà, Carme Casacuberta, va recollir el premi de mans de la presidenta del Patronat de la Fundació Jordi Comas Matamala, Carme Hospital, la presidenta de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabañas i el president de CETT Fundació, Narcís Coll. 

Abans del lliurament, el que va ser gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, va introduir el premi destacant l’aportació històrica del món del vi, la trajectòria cap a la qualitat i la visió de futur de la DO Empordà, “una marca ben present al turisme gironí”. 

Notícies relacionades

El Memorial Jordi Comas Matmala és un acte que se celebra anualment amb un doble propòsit. D’una banda, la iniciativa té per objectiu honorar i perpetuar la memòria i el llegat del destacat empresari del sector de l’hostaleria i la restauració. I, de l’altra, reconèixer a persones rellevants en el desenvolupament del turisme a la Costa Brava i a Catalunya.

TEMES

El Primaveravan, "el festival camper més gran d'Espanya", preveu reunir més de 5.000 persones a l'Empordà

Calçats Roig de Figueres estrena una nova etapa sense perdre el fil comercial iniciat el 1869

Totes les conques internes de Catalunya entren en situació de normalitat després de gairebé cinc anys de sequera

Begoña Gómez denunciarà Vito Quiles per assetjament i una agressió en una cafeteria

La "festa" dels jugadors del Barça a la Costa Brava: iot, paella i un arriscat Joan Garcia

La Pujada a Sant Pere de Rodes recupera els antics camins de pelegrinatge del cap de Creus el 3 de maig

Rento està transformant la bugaderia industrial i la neteja professional a l'Empordà
Tracking Pixel Contents