La DO Empordà rep el Premi T 3 Pioners per la seva contribució en l'impuls del turisme
El guardó és una iniciativa conjunta de la Fundació Climent Guitart, de Lloret de Mar; la CETT Fundació, de Barcelona, i la Fundació Jordi Comas
El Consell Regulador de la DO Empordà ha rebut el Premi T 3 Pioners lliurat durant la celebració del XIII Memorial Jordi Comas Matamala que impulsa la Fundació Jordi Comas Matamala i que s’ha celebrat aquesta setmana a Platja d’Aro. Aquest guardó reconeix aquelles persones, empreses o institucions que, des de qualsevol àmbit, “hagin estat precursores del fenomen turístic, en el sentit més ampli”. A l’exposició de motius, s’assegura que es concedeix aquest premi a la DO Empordà “pels seus 50 anys d’exitosa activitat” en l’àmbit de la promoció turística.
El Premi T 3 Pioners és una iniciativa conjunta de la Fundació Climent Guitart, de Lloret de Mar; CETT Fundació, de Barcelona i la Fundació Jordi Comas, per posar en valor la visió comuna d’aquests tres pioners del turisme al nostre país, que van ser Climent Guitart, Gaspar Espuña i Jordi Comas.
La presidenta de la DO Empordà, Carme Casacuberta, va recollir el premi de mans de la presidenta del Patronat de la Fundació Jordi Comas Matamala, Carme Hospital, la presidenta de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabañas i el president de CETT Fundació, Narcís Coll.
Abans del lliurament, el que va ser gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, va introduir el premi destacant l’aportació històrica del món del vi, la trajectòria cap a la qualitat i la visió de futur de la DO Empordà, “una marca ben present al turisme gironí”.
El Memorial Jordi Comas Matmala és un acte que se celebra anualment amb un doble propòsit. D’una banda, la iniciativa té per objectiu honorar i perpetuar la memòria i el llegat del destacat empresari del sector de l’hostaleria i la restauració. I, de l’altra, reconèixer a persones rellevants en el desenvolupament del turisme a la Costa Brava i a Catalunya.
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Confirmat per la DGT: pots avançar la ITV i passar-la 30 dies abans que venci per evitar sancions
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- El cas del professor de Figueres Xavier Camps: 17 anys desaparegut i amb la sospita d'un possible crim passional
- Amb motos d’aigua i els peus a la galleda, un despropòsit a Empuriabrava
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- Salvador Dalí: Roses com a gènesi del geni