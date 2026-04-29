El mes de l’enoturisme a la Costa Brava
El Vívid tanca la tretzena edició amb més de 2.200 participants i un 85% d’ocupació
La majoria dels assistents provenen de les comarques gironines i gairebé set de cada deu afirmen que s’han quedat a dinar o sopar a la zona
El Vívid, el mes de l’enoturisme a la Costa Brava, ha tancat la tretzena edició amb 2.291 participants i una ocupació del 84,83%. El festival ha programat prop de setanta activitats vinculades al vi, la natura, l’enoturisme actiu i el benestar.
Un total de 31 propostes han exhaurit les entrades. A més, una dotzena d’activitats han ampliat l’aforament o han programat noves sessions per respondre a la demanda. Entre aquestes hi ha el Tast de vins a peu de vinyes del desè aniversari d’El Parral, el Brunch a Peralada i Camins de vinya, olivera i gastronomia, del celler Roig Parals.
Els esmorzars entre vinyes han estat una de les activitats amb més assistència, amb prop de 415 comensals. Aquestes propostes combinen vins de la Ruta del Vi DO Empordà amb plats elaborats per xefs dels col·lectius gastronòmics de la Cuina de l’Empordanet i la Cuina del Vent. Una altra de les activitats amb més participació ha estat la Mostra del Vi DO Empordà a Roses, que ha reunit 700 persones.
Segons l’enquesta encarregada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, el 71,1% dels participants són residents a les comarques gironines i el 24,2% provenen de les comarques de Barcelona.
Pel que fa al perfil dels assistents, el 46,15% ha participat en activitats amb la parella, el 33,85% ho ha fet amb amics i el 10% amb la família. Per franges d’edat, el grup més nombrós ha estat el de persones d’entre 50 i 70 anys, amb el 67,69% del total, seguit del públic d’entre 30 i 50 anys, amb el 23,46%. L’enquesta també recull un grau alt de satisfacció. El 85,77% dels participants ha valorat l’activitat com a “molt bona”, mentre que l’11,92% l’ha qualificat de “bona”.
Pel que fa a la despesa associada a la visita, el 68,85% dels assistents afirma que s’ha quedat a dinar o sopar a la zona, i el 21,55% assegura que ha pernoctat a la Costa Brava amb motiu de la seva participació al Vívid.
