Pagesia
Unió de Pagesos denuncia sancions a Vilanant per uns cartells que no recullen l’excepció agrària dels vehicles de més de 3,5 tones
El sindicat reclama a l’Ajuntament que modifiqui la senyalització de la carretera de Taravaus per deixar clar que la maquinària agrícola hi pugui circular
Unió de Pagesos ha reclamat a l’Ajuntament de Vilanant que modifiqui els cartells que prohibeixen el pas de vehicles de més de 3,5 tones a la carretera municipal que va a Taravaus. El sindicat denuncia que la senyalització actual no especifica l’excepció per a la maquinària agrícola, prevista en l’ordenança de camins, i que aquesta situació ja ha comportat sancions a pagesos i usuaris d’aquests vehicles.
Segons l’organització agrària, la prohibició afecta directament tota la maquinària automotriu agrària i també vehicles que donen servei a les explotacions, com ara camions de farratge, de transport de bestiar o vinculats a treballs forestals. Unió de Pagesos sosté que aquests vehicles tenen el pas permès d’acord amb la normativa, però que la manca de concreció als cartells genera confusió i pot derivar en multes.
El sindicat assegura que ja havia advertit el consistori de la necessitat d’incorporar aquesta excepció a la senyalització de la via. Tot i això, afirma que la modificació encara no s’ha fet i insisteix que els cartells han d’indicar de manera clara que els vehicles agraris i els que donen servei a l’agricultura i la ramaderia poden circular-hi.
Aquesta reclamació s’emmarca en la campanya "No ens barreu el pas", impulsada per Unió de Pagesos l’any 2013 per denunciar que les administracions no tenen prou en compte el trànsit de vehicles especials, com la maquinària agrícola, en carreteres noves o en vies afectades per obres.
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- El cas del professor de Figueres Xavier Camps: 17 anys desaparegut i amb la sospita d'un possible crim passional
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Un home de 28 anys se suïcida a la presó de Puig de les Basses
- Sis obres de l'Alt Empordà opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2026
- El quadre inèdit que Salvador Dalí va regalar a l'amic Meli a canvi del seu retrat de casament
- Confirmat per la DGT: pots avançar la ITV i passar-la 30 dies abans que venci per evitar sancions