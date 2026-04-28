Un home de 28 anys se suïcida a la presó de Puig de les Basses

Exterior del centre penitenciari de Puig de les Basses de Figueres / Europa Press

Agències

Llers

Un intern de 28 anys del centre penitenciari Puig dels Basses, a Llers, s'ha suïcidat aquest dilluns en la seva cel·la, informa el Departament de Justícia de la Generalitat en un comunicat.

Complia una condemna de 3 anys per un delicte d'atemptat a l'autoritat, amb previsió de complir-la definitivament al gener de 2028, i estava en el Departament Especial de Règim Tancat (DERT) del centre

La presó no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis en el moment dels fets, ja que no s'havien detectat indicadors que justifiquessin la seva activació, afegeix Justícia.

