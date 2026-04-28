Santa Creu '26
Un home de 28 anys se suïcida a la presó de Puig de les Basses
Agències
Llers
Un intern de 28 anys del centre penitenciari Puig dels Basses, a Llers, s'ha suïcidat aquest dilluns en la seva cel·la, informa el Departament de Justícia de la Generalitat en un comunicat.
Complia una condemna de 3 anys per un delicte d'atemptat a l'autoritat, amb previsió de complir-la definitivament al gener de 2028, i estava en el Departament Especial de Règim Tancat (DERT) del centre
La presó no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis en el moment dels fets, ja que no s'havien detectat indicadors que justifiquessin la seva activació, afegeix Justícia.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- La filla de Carles Bros manté viva la galeria de Llançà entre la memòria i el llegat
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya