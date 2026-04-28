Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Apagada general EmpordàEntrevista Montse PascualMasquef DJQuadre inèdit Dalí
instagramlinkedin

Successos

Un dispositiu Kanpai a Empuriabrava identifica onze persones i acaba amb una detenció per estrangeria

També s'ha obert un expedient en matèria d’estrangeria i s'han fet diversos talls per frau elèctric en deu blocs de pisos

Un moment de l'operatiu. / Policia Local Castelló d’Empúries

Josep López Navarro

Castelló d'Empúries

Empuriabrava ha estat l’escenari, aquest dimarts al matí, d’un nou dispositiu policial Kanpai, dut a terme pels Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Local de Castelló d’Empúries.

L’actuació s’ha saldat amb onze persones identificades d’interès policial. També s’ha detingut una persona per qüestions relacionades amb estrangeria i s’ha tramitat un expedient en aquesta mateixa matèria.

Finalment, durant el dispositiu els cossos policials també han efectuat diversos talls per frau elèctric en el marc de la inspecció de deu blocs de pisos.

Cal recordar que el pla Kanpai és un dispositiu especial dels Mossos d’Esquadra -amb suport de policies locals i altres cossos- per combatre la multireincidència a Catalunya. Consisteix en macrooperatius de moltes hores amb agents desplegats en punts clau, fent controls d’identitat i d’antecedents, inspeccions de locals i vehicles, i vigilància de "punts calents". L’objectiu és reduir delictes, posar fre a l’activitat dels multireincidents i millorar la sensació de seguretat al carrer.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents