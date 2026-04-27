Seccions

Mor un home de 33 anys electrocutat mentre descarregava un camió grua a Roses

L’accident laboral s’ha produït quan el braç de la grua ha tocat un pal de llum al carrer Cala Montjoi

Imatge d'arxiu d'agents dels Mossos d'Esquadra / DdG

Tony Di Marino

Roses

Un home de 33 anys ha mort aquest dilluns al migdia a Roses després de rebre una descàrrega elèctrica mentre treballava amb un camió grua descarregant prestatgeries. L’accident laboral s’ha produït al carrer Cala Montjoi, quan el braç de la grua ha tocat un pal de llum.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís cap a tres quarts d’una del migdia. Els serveis d’emergències han intentat auxiliar la víctima, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al punt de l’accident també s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Notícies relacionades

La policia catalana ha posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres i del Departament d’Empresa i Treball, tal com és habitual en els accidents laborals amb víctimes mortals.

  1. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  2. Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
  3. Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
  4. La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
  5. Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
  6. La filla de Carles Bros manté viva la galeria de Llançà entre la memòria i el llegat
  7. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  8. Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya

Li cau una multa de 19.000 euros per treballar unes hores sent jubilat: el cas que ho canvia tot

Li cau una multa de 19.000 euros per treballar unes hores sent jubilat: el cas que ho canvia tot

L'Espurna Fest aplega joves a Maçanet de Cabrenys per afrontar reptes com l'accés a l'habitatge i la sostenibilitat

L'Espurna Fest aplega joves a Maçanet de Cabrenys per afrontar reptes com l'accés a l'habitatge i la sostenibilitat

'Crims' reconstrueix aquest dilluns l'assassinat de Rafael Mora a Roses

'Crims' reconstrueix aquest dilluns l'assassinat de Rafael Mora a Roses

VÍDEO | Així eren les Fires de Figueres als anys 70

L’Hospital Dotze d’Octubre de Madrid recluta el primer pacient espanyol en un assaig amb vorasidenib, un fàrmac que busca cronificar un tipus de tumor cerebral greu

L’Hospital Dotze d’Octubre de Madrid recluta el primer pacient espanyol en un assaig amb vorasidenib, un fàrmac que busca cronificar un tipus de tumor cerebral greu

EN IMATGES | Així es vivien les Fires de Figueres ara fa 25 anys

EN IMATGES | Així es vivien les Fires de Figueres ara fa 25 anys

Aquestes són les obres seleccionades de l'Alt Empordà en els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2026

Aquestes són les obres seleccionades de l'Alt Empordà en els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2026
Tracking Pixel Contents