L'Espurna Fest aplega joves a Maçanet de Cabrenys per afrontar reptes com l'accés a l'habitatge i la sostenibilitat

El Festival es consolida com un espai de referència per al jovent gironí amb l'objectiu d'impulsar nous projectes i encendre la transformació social

L'Espurna Fest ha aplegat joves de les comarques gironines

L'Espurna Fest ha aplegat joves de les comarques gironines / Cedida

Redacció

Redacció

Maçanet de Cabrenys

Maçanet de Cabrenys ha estat l’escenari, aquest passat cap de setmana, d’una nova edició de l’Espurna Fest, celebrada a la casa de colònies Mas Olivet en col·laboració amb Ocell de Foc Gironès-Selva. La trobada ha reunit joves d’entre 16 i 30 anys de la província de Girona implicats en iniciatives juvenils de caire social, cultural, comunitari i col·lectiu.

L’objectiu principal de l’esdeveniment ha estat crear un espai de convivència i intercanvi on les persones participants poguessin conèixer-se, compartir experiències i generar vincles de suport mutu. Alhora, el festival ha servit per imaginar i construir respostes col·lectives davant dels reptes socials que afecten el territori.

Les activitats s0han celebrat aquest passat cap de setmana

Les activitats s0han celebrat aquest passat cap de setmana / Cedida

En aquesta edició, l’Espurna Fest ha posat el focus en dues temàtiques clau: la crisi de l’habitatge i l’ecologisme. Les activitats han estat dinamitzades per joves i projectes vinculats a Pegàs de Foc, fomentant així una participació activa i horitzontal.

Un dels aspectes més destacats de la trobada ha estat que la participació ha estat becada al 100%, fet que ha garantit l’accés universal a l’esdeveniment. L’estada, els àpats i totes les activitats han estat gratuïtes per a les persones assistents, afavorint la inclusió i la diversitat.

Amb aquesta iniciativa, l’Espurna Fest es consolida com un espai de referència per al jovent del territori, amb l'objectiu d'impulsar nous projectes, enfortir xarxes i encendre noves espurnes de transformació social.

L'Espurna Fest aplega joves a Maçanet de Cabrenys per afrontar reptes com l'accés a l'habitatge i la sostenibilitat

L'Espurna Fest aplega joves a Maçanet de Cabrenys per afrontar reptes com l'accés a l'habitatge i la sostenibilitat

