Llançà
Llançà replanteja el projecte de la Casa Marly per millorar l’entrada al poble
Les obres, que ja han començat, tenen un pressupost de prop de 120.000 euros i preveuen la reculada de l'edifici i la integració de la plaça del Ranxo
Les obres de la Casa Marly de Llançà han començat i l’alcaldessa llançanenca, Núria Escarpanter (Junts), ha explicat que duran a terme la reculada de l’edifici i la integració de la plaça de la Colla del Ranxo amb aquest espai. L’obra durarà uns dos mesos, i s’hi destinaran prop de 120.000 euros, uns 55.000 dels quals arribaran de la Diputació de Girona. "Tot seguit, abordarem les obres per tal d’ampliar aquesta via", garanteix la mateixa alcaldessa.
El Departament d’Economia i Finances del Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Llançà van arribar a un acord, el mes de novembre del 2024, per tal de modificar l’actual ús de la Casa Marly, propietat de l’administració catalana. Segons s’especificava en el text del conveni, la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat cediria al consistori l’ús, a través d’una concessió demanial, de l’antiga residència d’estiueig de manera gratuïta per un període de 50 anys. A canvi, l’Ajuntament es comprometia a fer les inversions necessàries per mantenir en bon estat de conservació l’immoble noucentista i continuar destinant-lo a usos i finalitats d’interès social.
L’any 2019, la Generalitat va atorgar a favor de l’Ajuntament de Llançà una concessió demanial administrativa per a l’ús d’aquesta finca, situada al carrer Rafael Estela del mateix municipi, per un termini de 30 anys i un cànon fix anual de 72.498 euros. "Des d’aleshores i fins avui, el consistori ha realitzat tota mena d’activitats culturals i assistencials, així com algunes obres de millora de l’espai per adaptar-lo a les diferents necessitats. No obstant això, i davant la previsió d’actuacions que s’han de fer a l’immoble per continuar amb la seva activitat en el futur, l’Ajuntament va sol·licitar aquesta modificació en la concessió", apuntava el consistori. Una petició que el Departament d’Economia va acceptar, ja que s’emmarcava en el principi de col·laboració administrativa entre el Govern i els ens locals per tal de recuperar el patrimoni històric i posar-lo al servei de la ciutadania.
"Una actuació d’aquestes característiques donarà més visibilitat al nucli de la vila", afirma Núria Escarpanter. Dins d’aquest projecte de millora de l’accés al nucli, també estan treballant amb la Generalitat en el projecte d’una nova rotonda que esperen poder presentar a la ciutadania properament i que contribuirà a millorar la circulació entre el port i la vila i a aportar-hi més fluïdesa en èpoques estiuenques.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- Jaume Roures torna al negoci audiovisual i compra la productora de 'Crims'
- La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Tretze municipis de l'Alt Empordà reconeguts per la transparència