Jornada accidentada amb diversos ferits a l'Alt Empordà
Els bombers han fet dues sortides entre dissabte a la nit i diumenge de matinada per dos accidents a la carretera
Núria León
Jornada accidentada a les carreteres de l'Alt Empordà, que han registrat diverses incidències de trànsit en les darreres hores, amb diversos ferits i afectacions a la circulació.
A Garrigàs, a l’AP-7 (km 4,9 en sentit Barcelona), una furgoneta va bolcar cap a les 6.42 hores de diumenge i va ocupar el carril esquerre. El conductor, que ja era fora del vehicle en arribar els serveis d’emergència, va resultar ferit menys greu i va ser evacuat a l’Hospital Trueta. En aquest cas hi van intervenir dues dotacions.
A la C-26, a Borrassà, un tràiler va patir un petit incendi quan se li van bloquejar els dos eixos posteriors cap a les 20.56 hores de dissabte. El conductor va poder apartar el camió en un pàrquing i no es van registrar ferits. Fins al lloc hi van anar dues dotacions de bombers.
