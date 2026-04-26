Jornada accidentada amb diversos ferits a l'Alt Emprodà
Els bombers han fet dues sortides entre dissabte a la nit i diumenge de matinada per dos accidents a la carretera
Núria León
Jornada accidentada a les carreteres de l'Alt Empordà, que han registrat diverses incidències de trànsit en les darreres hores, amb diversos ferits i afectacions a la circulació.
A Garrigàs, a l’AP-7 (km 4,9 en sentit Barcelona), una furgoneta va bolcar cap a les 6.42 hores de diumenge i va ocupar el carril esquerre. El conductor, que ja era fora del vehicle en arribar els serveis d’emergència, va resultar ferit menys greu i va ser evacuat a l’Hospital Trueta. En aquest cas hi van intervenir dues dotacions.
A la C-26, a Borrassà, un tràiler va patir un petit incendi quan se li van bloquejar els dos eixos posteriors cap a les 20.56 hores de dissabte. El conductor va poder apartar el camió en un pàrquing i no es van registrar ferits. Fins al lloc hi van anar dues dotacions de bombers.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- La filla de Carles Bros manté viva la galeria de Llançà entre la memòria i el llegat
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya