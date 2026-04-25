Tretze municipis de l'Alt Empordà reconeguts per la transparència

Peralada destaca amb el 100% del segell "Infoparticipa" per segon any consecutiu i amb un premi extraordinari pel suport a Cabanes

El lliurament del premi a l’Ajuntament de Peralada. / Empordà

L’Alt Empordà ha situat 13 ajuntaments en el mapa de la transparència institucional de Catalunya en l’edició 2025 dels reconeixements Infoparticipa. Entre tots ells, Peralada torna a destacar amb el 100% del segell per segon any consecutiu i amb un premi extraordinari pel seu suport a Cabanes.

En aquesta mateixa edició, també han estat reconeguts altres municipis de l’Alt Empordà, tot i que sense assolir la puntuació màxima. És el cas de Cabanes, el Port de la Selva, Garrigàs, la Jonquera, Maçanet de Cabrenys, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Portbou, Roses, Ventalló i Vilabertran, que continuen avançant en matèria de transparència.

El reconeixement es va lliurar la setmana passada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en una edició en què només 22 dels 947 ajuntaments avaluats van assolir aquesta qualificació d’excel·lència. Amb aquest resultat, Peralada es manté dins el grup capdavanter de municipis catalans que compleixen tots els indicadors de transparència i reforça el seu paper com a model de bones pràctiques en l’àmbit institucional.

L’alcalde de Peralada, Miquel Brugat, va posar en valor aquesta línia de treball assegurant que "la transparència no és una càrrega, és una manera de fer millor les coses i generar confiança". Peralada també ha estat distingit amb un Premi Extraordinari, un reconeixement reservat a només quatre ajuntaments de tot Catalunya, per la seva tasca de mentoratge amb l’Ajuntament de Cabanes, al qual ha ajudat a millorar els estàndards de comunicació i transparència.

Jordi Jordà: "La Colla Castellera de Figueres va néixer amb empenta, celebro molt que faci el pregó de Fires"

Tretze municipis de l'Alt Empordà reconeguts per la transparència

Llers crea una escultura vegetal de papallona amb 600 plantes aromàtiques per regenerar el territori

El descens del CER l'Escala, entre la responsabilitat econòmica i la humana: "Amb cent mil euros invertits es pot baixar de categoria"

Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026 del diumenge 26 d'abril

Gaudí inspira un futur distòpic i revolucionari en el musical 'L’arquitecte prohibit'

Jesús Tortosa: «El nostre objectiu és que Alcobendas continuï sent una ciutat on l’esport es viu i es projecta al món»

El grup de teatre de l’Armentera porta a escena a Sant Mori una comèdia original ambientada a l’Empúries de fa dos mil anys

