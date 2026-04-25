Comunicació
Tretze municipis de l'Alt Empordà reconeguts per la transparència
Peralada destaca amb el 100% del segell "Infoparticipa" per segon any consecutiu i amb un premi extraordinari pel suport a Cabanes
L’Alt Empordà ha situat 13 ajuntaments en el mapa de la transparència institucional de Catalunya en l’edició 2025 dels reconeixements Infoparticipa. Entre tots ells, Peralada torna a destacar amb el 100% del segell per segon any consecutiu i amb un premi extraordinari pel seu suport a Cabanes.
En aquesta mateixa edició, també han estat reconeguts altres municipis de l’Alt Empordà, tot i que sense assolir la puntuació màxima. És el cas de Cabanes, el Port de la Selva, Garrigàs, la Jonquera, Maçanet de Cabrenys, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Portbou, Roses, Ventalló i Vilabertran, que continuen avançant en matèria de transparència.
El reconeixement es va lliurar la setmana passada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en una edició en què només 22 dels 947 ajuntaments avaluats van assolir aquesta qualificació d’excel·lència. Amb aquest resultat, Peralada es manté dins el grup capdavanter de municipis catalans que compleixen tots els indicadors de transparència i reforça el seu paper com a model de bones pràctiques en l’àmbit institucional.
L’alcalde de Peralada, Miquel Brugat, va posar en valor aquesta línia de treball assegurant que "la transparència no és una càrrega, és una manera de fer millor les coses i generar confiança". Peralada també ha estat distingit amb un Premi Extraordinari, un reconeixement reservat a només quatre ajuntaments de tot Catalunya, per la seva tasca de mentoratge amb l’Ajuntament de Cabanes, al qual ha ajudat a millorar els estàndards de comunicació i transparència.
